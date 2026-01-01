Pd Torino il 23 maggio in piazza per la difesa della sanità pubblica

Il Pd metropolitano di Torino con i suoi sindaci annuncia l'adesione alla manifestazione regionale del 23 maggio in difesa della sanità pubblica indetta dal Comitato per il Diritto alla tutela della salute e alle cure. L'appuntamento sarà alle 14 sotto al grattacielo della Regione Piemonte. "È una manifestazione - sottolinea il segretario del Pd metropolitano, Marcello Mazzù - che vuole chiedere conto delle proprie responsabilità alla Regione Piemonte, e nel frattempo sostenere i diritti dei cittadini. C'è chi aspetta un intervento, chi non trova un pediatra, chi è costretto a rivolgersi al privato e non se lo può permettere. La sanità pubblica piemontese si può ricostruire, ma servono coraggio, investimenti e una visione che rimetta al centro le persone". "Questa situazione - rimarca - non è inevitabile: è il risultato di decisioni politiche. E la politica deve assumersi la responsabilità di cambiarle. La Regione ha scelto di non intervenire. Ha scelto di non assumere, di non programmare, di non investire. Ha scelto di lasciare che la sanità pubblica si consumasse lentamente. Noi non possiamo accettarlo". "Questa Regione - aggiunge il sindaco di Collegno Matteo Cavallone, coordinatore dei sindaci Pd della Città Metropolitana - sta lasciando indietro le persone più fragili. E quando la sanità pubblica arretra, non avanzano i diritti: avanzano le disuguaglianze tra chi può permettersi un medico privato e chi si ritrova ad aspettare più di un anno per una visita". In Piemonte, denuncia il partito, "quasi 400mila cittadini hanno rinunciato a curarsi nell'ultimo anno, le liste d'attesa superano in molti casi i 18 mesi, mancano diecimila professionisti nelle aziende sanitarie e ospedaliere, i fondi per la non autosufficienza sono bloccati, 9.000 persone sono in attesa di un posto in Rsa, e la salute mentale è allo stremo, con 1.000 professionisti mancanti".