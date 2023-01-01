POLITICA & SANITÀ

Regina-S. Anna, azienda di carta.

Pd: "Scorporo con quali risorse?"

Il deficit di oltre 40 milioni del pediatrico e dell'ostetrico-ginecologico è un macigno verso il riconoscimento di Irccs. L'entità del "rosso" rimasta sconosciuta a lungo nei vari passaggi ai vertici. Interrogazione di Conticelli all'assessore Riboldi

L’oste c’era, ma i conti non si sono fatti lo stesso. O forse proprio per quello. Così, dalla fine del 2023, quando è stata costituita la nuova azienda ospedaliera Regina Margherita, fino al successivo scorporo del Sant’Anna dalla Città della Salute di Torino per unire l’ospedale ostetrico-ginecologico al pediatrico, il vertice politico della sanità piemontese ha continuato a disegnare ambiziosi traguardi senza mettere sul tavolo ciò che oggi rischia di mettere seriamente in discussione proprio quelle mete annunciate con tanta sicumera.

Per tutto il 2024 e parte del 2025 l’allora commissario Giovanni Messori Ioli ha guidato un’azienda formalmente costituita, ma priva di dipendenti, senza riuscire a conoscere con precisione i costi reali delle prestazioni erogate. Fonti ben a conoscenza di quella situazione ricordano le difficoltà del commissario nell’ottenere, almeno a grandi linee, il quadro finanziario relativo alla sua azienda, che restava di fatto interamente gestito e custodito dalla Città della Salute.

Numeri ignoti

Qualcosa ha iniziato a cambiare con l’arrivo di Thomas Schael in corso Bramante, ma è durato poco, proprio come la missione affidata al manager tedesco, che non ha mai nascosto le criticità intraviste nell’operazione voluta a tutti i costi dalla Regione Piemonte, anche a dispetto delle forti riserve espresse da gran parte del mondo medico e dagli stessi ambienti universitari.

L’altrettanto breve periodo di commissariamento affidato a Franco Ripa della nuova azienda – che dal 4 dicembre 2025 ha visto il distacco del Sant’Anna dal moloch di corso Bramante per unirsi al Regina Margherita – non è servito a mettere nero su bianco quelle cifre che oggi alimentano ulteriormente i dubbi sul divorzio dalle Molinette e allontanano l’obiettivo dichiarato della classificazione a Irccs della nuova azienda.

Tre anni in equilibrio

Le cifre, anticipate dallo Spiffero, relative al deficit in capo al pediatrico e all’ostetrico-ginecologico – per una somma che supererebbe i 40 milioni – piaccia o meno a chi è pronto a mettere la sordina alle note fuori dal coro, rappresentano un ostacolo enorme, forse insormontabile, al riconoscimento come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Come certificare gli ultimi tre anni in equilibrio di bilancio se i conti presentano un passivo di decine di milioni? Oppure l’intendimento della Regione, del vertice di corso Bramante e del nuovo direttore della nuova azienda, Adriano Leli, è quello di tirare dritto verso l’Irccs, pronti a tirare fuori dal cilindro il coniglio al posto dei conti in rosso?

Tra gli altri, a chiedere “con quali risorse la Regione intenda garantire il riequilibrio senza ridurre servizi, personale e qualità delle cure, né compromettere la candidatura a Irccs del nuovo polo materno-infantile” è Nadia Conticelli, consigliera regionale e presidente regionale del Pd, che ha presentato una dettagliata interrogazione all’assessore Federico Riboldi per il question time di domani a Palazzo Lascaris.

L’interrogazione del Pd

Conticelli, riferendosi allo scorporo e alla successiva costituzione della nuova azienda, ricorda che “l’operazione è stata presentata dalla Giunta come un intervento di razionalizzazione e valorizzazione delle eccellenze sanitarie piemontesi, garantendo espressamente il principio della ‘invarianza economica’, ovvero l’assenza di nuovi costi per il sistema sanitario regionale”. Ma sottolinea anche come “organizzazioni sindacali, operatori sanitari, associazioni e rappresentanti del mondo universitario abbiano espresso forti preoccupazioni circa la sostenibilità economica, organizzativa e clinica dell’operazione”.

Non certo dettagli marginali che oggi, di fronte a numeri mai emersi prima, pesano ancora di più su una decisione la cui ostentata graniticità rischia di sgretolarsi sotto il peso della sostenibilità finanziaria. E a questo proposito la consigliera del Pd evidenzia come “secondo quanto emerso nel confronto istituzionale non risultino ancora definiti il piano economico-finanziario dell’operazione, il cronoprogramma attuativo, i costi delle duplicazioni amministrative e dei servizi oggi centralizzati, né le modalità di gestione delle passività pregresse”.

Maghi e risposte

Cifre in rosso che, vista la loro entità, soltanto una magia o un gioco di prestigio potrebbero far sparire, consentendo alla nuova azienda di chiudere il primo anno e i due successivi rispettando il pareggio di bilancio e mettendosi così in regola con uno dei requisiti più stringenti per il riconoscimento a Irccs.

Ora, visto che quello di Leli non sembra – anche alla luce della recente esperienza in Azienda Zero – il profilo di un mago, resta da capire, e non è poco, se il triennio di conti in ordine partirà soltanto quando la nuova azienda riuscirà finalmente a operare senza le perdite accumulate fino a oggi oppure se, ancora una volta, dal cilindro spunterà il coniglio. Nell’attesa si aspetta che domani, in aula, compaia l’assessore con le risposte alle domande poste dall’opposizione.