LE REGOLE DEL GIOCO

Questa legge (elettorale) s'ha da fare. Guanto di sfida alle opposizioni

Nuovo vertice tra i leader del centrodestra per sciogliere i nodi rimasti. La Lega ottiene garanzie per la soppressione degli uninominali, Forza Italia studia una via di fuga. Niente nome del premier sulla scheda. Il Pd si tira fuori ma sotto sotto...

L’accordo c’è, ma continua a non vedersi del tutto. La nuova legge elettorale resta una priorità per la premier Giorgia Meloni, che punta ad arrivare alla fine dell’estate con il testo licenziato dalla Camera. Ma la prospettiva non dispiace affatto nemmeno a Elly Schlein, pronta a contendere Palazzo Chigi al centrodestra.

Nessun tavolo bipartisan all’orizzonte, con la leader dem che si guarda bene dall’essere accusata di intelligenze col nemico, ma un’implicita quanto nota comunità d’intenti: questa riforma conviene a entrambi e dall’opposizione non arriveranno vere barricate parlamentari. La partita resta così tutta interna alla maggioranza, dove però sia Antonio Tajani sia Matteo Salvini sembrano ormai orientati a mettere da parte le resistenze più vistose.

Vertice interlocutorio

Ieri sera, a Palazzo Chigi, si è tenuto un nuovo vertice di maggioranza sulla riforma elettorale. Attorno al tavolo, oltre alla Meloni, c’erano Salvini, Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, insieme agli esperti incaricati dai partiti di mettere a punto il testo ora all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera. Presenti, tra gli altri, Giovanni Donzelli e Angelo Rossi per Fratelli d’Italia, Alessandro Battilocchio e Stefano Benigni per Forza Italia, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli e il senatore Andrea Paganella per la Lega e Alessandro Colucci per i centristi.

Un confronto definito interlocutorio, utile soprattutto a confermare l’impostazione già emersa nel summit del 6 maggio: nessun testo blindato e disponibilità formale al dialogo con le opposizioni. Una strategia necessaria per evitare l’accusa di voler riscrivere le regole del gioco a ridosso del voto, alimentando di nuovo il racconto della “deriva autoritaria” che ha già contribuito alla sconfitta del centrodestra nel referendum sulla giustizia. Proprio per questo il Pd continuerà a tenersi a distanza dal tavolo, senza però trasformare la battaglia sulla legge elettorale in una guerra di trincea.

Punti dirimenti

Il confronto di ieri è servito anche a limare alcune divergenze interne già emerse nelle scorse settimane. Gli alleati di Fratelli d’Italia, dopo aver ottenuto che il nome del leader della coalizione non compaia sulla scheda, insistono ora su garanzie di rappresentatività nei listini circoscrizionali che scatterebbero con il premio di maggioranza. Un meccanismo pensato per sostituire l’effetto moltiplicatore dei collegi uninominali, distribuendo seggi aggiuntivi ai partiti della coalizione vincente.

Una soluzione particolarmente gradita alla Lega, che dall’abolizione dei collegi avrebbe molto da perdere: nel 2022 proprio gli uninominali consentirono al Carroccio di eleggere un numero di parlamentari ben superiore al suo peso reale nelle urne.

Le trame dei forzisti

Ma è soprattutto Forza Italia a continuare il suo lavorìo sul testo. Gli azzurri chiedono di rivedere il cosiddetto “premio di governabilità”, ufficialmente per evitare effetti boomerang in caso di sconfitta. In realtà, una maggioranza meno ampia renderebbe FI il vero ago della bilancia parlamentare, lasciando aperta anche la prospettiva di future larghe intese o di una “maggioranza Ursula”, scenario che non dispiace affatto a Marina Berlusconi.

Da Corso Venezia ai corridoi romani del partito il messaggio è chiaro: gli azzurri non possono permettersi il lusso dell’opposizione, qualunque sia la formula politica che nascerà dopo il voto.

Orizzonte estivo

Da qui nasce anche la preferenza forzista per un premio assegnato non pescando direttamente dai listini circoscrizionali, ma facendo scorrere i non eletti delle singole liste. Una soluzione che consentirebbe maggiore libertà di manovra, ma che difficilmente troverà il consenso degli alleati.

Per ora, però, il cantiere procede. E sarà proprio un esponente azzurro, il presidente della Commissione Affari costituzionali Nazario Pagano, a vigilare sull’iter parlamentare. L’obiettivo del governo resta quello di chiudere la partita entro l’estate per poi trasferire il dossier al Senato. Con le opposizioni pronte a criticare l’impianto della riforma, ma senza mettersi davvero di traverso.