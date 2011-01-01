Ravinale (Avs), con sospensione Sfm2 Pinerolo-Torino pesanti disagi

"La sospensione per lavori della linea ferroviaria Sfm2 tra Pinerolo e Torino, avviata il 9 maggio e prevista fino al 26 luglio, sta già causando pesanti disagi. Lunedì 11 maggio, primo giorno lavorativo con il servizio sostitutivo su gomma, ci sono stati autobus insufficienti nelle ore di punta, ritardi nelle coincidenze e tempi di percorrenza fortemente aumentati". Così la capogruppo Avs in Regione, Alice Ravinale, che con un question time chiede alla giunta Cirio di "attivarsi immediatamente con Trenitalia affinché il servizio sostitutivo venga potenziato e organizzato con modalità realmente adeguate alle esigenze". "I bus in partenza dal Movicentro di Pinerolo - sottolinea Ravinale - risultavano già pieni e non sono riusciti a far salire tutti i passeggeri. Inoltre i mezzi sono arrivati in ritardo alla stazione di None, impedendo a molte persone di prendere il treno delle 8.37 verso Torino Lingotto. I pendolari partiti da Pinerolo alle 7.47 hanno così dovuto attendere il convoglio successivo delle 9.06, accumulando circa 37 minuti di ritardo. Con l'attuale organizzazione, un tragitto che normalmente richiede circa 50 minuti arriva a superare l'ora e venti". "Si tratta - rimarca - di problemi già emersi durante l'interruzione del servizio del 2025, senza che siano state introdotte misure adeguate per evitarne il ripetersi. Inoltre né allora né oggi sono previste riduzioni o compensazioni sui costi di biglietti e abbonamenti".