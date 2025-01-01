Gruppo Sella con Hype utile nel trimestre oltre 112 milioni

Il gruppo Sella archivia il primo trimestre 2026 con un utile netto consolidato di 112,6 milioni di euro rispetto ai 47,8 milioni di euro del primo trimestre 2025. Il risultato 2026 è stato influenzato da un effetto contabile positivo pari a 70,3 milioni di euro, connesso all'acquisizione di Hype e all'adeguamento del valore della quota già detenuta dal gruppo alla valutazione della società definita in sede di acquisizione. Il margine di intermediazione si è attestato a 309,2 milioni di euro, in aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+7,6% a perimetro confrontabile), sostenuto da una crescita diffusa nei principali ambiti di attività del gruppo. L'ingresso di Hype ha contribuito con ricavi aggiuntivi prevalentemente nel banking, nei sistemi di pagamento e nelle attività da finanza. Il margine di interesse è pari a 146,8 milioni di euro, in crescita del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+5,1% a perimetro confrontabile), beneficiando dei maggiori volumi medi degli impieghi e della sostanziale stabilità dello spread commerciale, anche per merito del contenimento del costo della raccolta diretta. In crescita, rispetto allo scorso anno, anche il contributo del portafoglio titoli. In ulteriore aumento i ricavi netti da servizi che hanno raggiunto i 132,8 milioni di euro (+11,8% e +8,6% a perimetro confrontabile) con un'incidenza del 42,9% sul totale dei ricavi complessivi. Al 31 marzo, la raccolta globale ha raggiunto i 78,5 miliardi di euro, con una crescita del 15,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.