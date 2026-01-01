LA SACRA RUOTA

"Niente chiusure e licenziamenti". Stellantis decide il futuro italiano nel quartier generale americano

Fiato sospeso in vista dell'Investor Day 2026, in programma il 21 maggio ad Auburn Hills. La Fim-Cisl presenta all'ad Filosa le richieste di garanzie produttive per tutti gli stabilimenti. A partire da Mirafiori, dove urge un nuovo modello

L’auto italiana si presenta all’ennesimo appuntamento decisivo con il cappello in mano. E già questo basterebbe a raccontare la parabola di Stellantis nel Paese che fu della Fiat e oggi vive sospeso tra cassa integrazione, piattaforme da assegnare e stabilimenti appesi alle decisioni prese oltreoceano.

Perché il nuovo piano strategico del gruppo verrà presentato il 21 maggio ad Auburn Hills, nel cuore industriale dell’ex Chrysler. Non a Torino, non in Italia. E già questo la dice lunga, anche se non è una novità. Mentre Mirafiori e gli altri impianti italiani aspettano garanzie sul proprio futuro, il baricentro della nuova Stellantis continua a parlare sempre più americano.

Non è un caso che la Fim-Cisl, riunita a Roma con il segretario generale Ferdinando Uliano e il responsabile automotive Stefano Boschini, abbia approvato all’unanimità un documento che suona come una richiesta di sopravvivenza più che di rilancio.

La richiesta minima: non chiudete

Il passaggio più duro del documento è anche il più eloquente: i delegati chiedono che il nuovo piano industriale confermi l’impegno a non chiudere stabilimenti, attività produttive ed enti e a non ricorrere a licenziamenti o riduzioni occupazionali unilaterali. Ed è questa la fotografia più impietosa della situazione italiana di Stellantis. Dopo mesi di produzione ridotta, ammortizzatori sociali e volumi in caduta libera, la priorità non è più crescere, ma impedire che il gruppo sfili progressivamente all’Italia il suo storico ruolo industriale.

Nel documento la Fim rivendica il rafforzamento della progettazione e della ricerca sui marchi italiani – Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Maserati – insieme allo sviluppo dei veicoli commerciali e delle future motorizzazioni. Chiede inoltre la conferma della produzione in Italia dei modelli Jeep destinati al mercato europeo. Richieste che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate normali strategie industriali e che oggi assumono invece il tono di un appello.

Mirafiori, il simbolo della crisi

Il caso più emblematico resta Mirafiori. Lo storico stabilimento torinese viene ormai tenuto in vita tra produzioni ridotte e lunghi periodi di cassa integrazione, mentre la 500 elettrica continua a non garantire volumi sufficienti.

La Fim chiede la conferma della 500 Bev e della versione mild hybrid, oltre all’anticipo del nuovo modello annunciato per il 2030. Ma soprattutto domanda l’assegnazione di un’altra vettura di largo consumo o lo sviluppo di piccole elettriche e ibride prodotte in Europa.

In altre parole: servono macchine da costruire. Perché senza nuovi modelli, Mirafiori rischia di trasformarsi definitivamente da fabbrica simbolo dell’industria italiana a monumento della sua decadenza.

Appesi alle piattaforme

A Cassino il sindacato reclama la conferma della missione produttiva premium, il mantenimento del Grecale e impegni precisi sulle future Alfa Romeo Stelvio e Giulia, oltre allo sviluppo delle nuove Maserati eredi di Levante e Quattroporte. Un quadro che mostra tutta la fragilità della fascia alta italiana dentro Stellantis: marchi prestigiosi, ma produzioni discontinue e numeri troppo bassi per garantire serenità occupazionale.

A Pomigliano d'Arco si chiedono garanzie per la futura Pandina, la conferma del Tonale e due nuovi modelli small. A Melfi, oltre ai modelli già previsti, il sindacato domanda un nuovo veicolo nel 2028. Anche qui il paradosso è evidente: si discute continuamente di assegnazioni future mentre il presente resta segnato dalla sofferenza produttiva.

Atessa resta uno dei pochi poli ancora relativamente solidi grazie ai veicoli commerciali. Proprio per questo la Fim chiede di consolidarne la leadership europea, rafforzando capacità produttiva e investimenti infrastrutturali.

Molto più incerto il destino di Termoli. Qui il sindacato insiste sulla necessità di mantenere la produzione motoristica ma soprattutto di sviluppare attività legate all’assemblaggio delle batterie Stellantis. Il timore, neppure troppo nascosto, è che la transizione elettrica finisca per svuotare ulteriormente gli impianti italiani, spostando altrove le produzioni più strategiche.

L’indotto in sofferenza

Nel documento della Fim c’è poi un attacco che va oltre Stellantis e investe direttamente governo ed Europa. Uliano parla apertamente di una filiera della componentistica “in forte sofferenza produttiva e occupazionale”, con pesanti ricadute sul lavoro e sulle prospettive future del settore. Ed è questo il vero nodo politico. Perché la crisi dell’auto non riguarda più soltanto gli stabilimenti del gruppo, ma centinaia di aziende dell’indotto schiacciate tra calo dei volumi, costi energetici e transizione elettrica.

Il sindacato chiede la revisione del regolamento europeo sulle emissioni nella direzione della neutralità tecnologica, un nuovo piano europeo per l’automotive finanziato con debito comune e un fondo comparabile al Next Generation Eu. Ma soprattutto accusa l’esecutivo italiano di aver ridotto i fondi per il comparto proprio nel momento più delicato per l’industria automobilistica dagli anni Settanta.

L’Italia continua a definire strategico il settore auto, ma da anni non riesce a costruire una strategia. E così oggi il Paese che fu la fucina della motorizzazione di massa si ritrova ad aspettare da Auburn Hills il destino delle sue fabbriche. Un tempo Detroit guardava a Torino. Adesso è Torino che aspetta notizie dal Michigan.