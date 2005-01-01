Anestesisti in fuga
Dicono che... abbia le dimensioni di una fuga per la vittoria la partecipazione, da parte dei camici bianchi attualmente in forza all’Asl Città di Torino, al concorso per anestesisti bandito dalla Città della Salute, Dei 43 specialisti del San Giovanni Bosco appena dieci non avrebbero presentato la domanda per cambiare luogo di lavoro, pur restando sempre sotto la Mole. Attrattività delle Molinette o condizioni di lavoro (e gerarchiche) non proprio ideali nell’ospedale di Torino Nord? Forse un po’ l’una e un po’ l’altro.