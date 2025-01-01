Lo Russo, faremo di tutto per far sì che Etf possa rimanere a Torino

"Faremo di tutto per fare in modo che Etf possa rimanere a Torino". Ad assicurarlo, nella diretta radio del martedì, è il sindaco, Stefano Lo Russo, a proposito del futuro dell'agenzia europea per la formazione, che rischia di andar via dal capoluogo piemontese se non troverà una nuova sede, dovendo lasciare quella attuale, a Villa Gualino. Finché l'immobile è stato di proprietà della Regione, Etf pagava un canone simbolico, ma con il passaggio di proprietà a una società l'affitto è ritenuto troppo alto per l'agenzia. "Questo canone viene giudicato insostenibile da parte di Etf - conferma il sindaco -, che ha quindi iniziato una ricerca di alternative. Come Città ci siamo immediatamente messi a disposizione: abbiamo fatto veder loro una serie di immobili di nostra proprietà ed Etf ha visto anche immobili di proprietà privata, come il Collegio San Giuseppe. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione, noi faremo di tutto affinché possano rimanere a Torino". Fra le proposte avanzate dalla Città un immobile comunale in via Assarotti e l'edificio di via Cardinal Massaia attualmente occupato da Reply, che ha in programma di trasferire il suo quartier generale nell'ex caserma De Sonnaz.