NON GIOCO PIÙ

Cirio-Lo Russo, schiaffo olimpico. Francia 2030 taglia fuori Torino

Sfuma il sogno di riportare una parte delle Olimpiadi invernali sotto la Mole. Il Comitato francese sceglie di trattare in esclusiva con Heerenveen per il pattinaggio di velocità. Ora il Piemonte rilancia con il progetto dei Giochi Estivi 2036 o 2040 con Liguria e Lombardia

C’era stato Milano-Cortina 2026, guardato da Torino con molto rimpianto per l’occasione mancata. Poi il sogno rilanciato dei Giochi Estivi 2036 o 2040, da costruire in asse con Liguria e Lombardia. Nel mezzo, però, il Piemonte aveva intravisto una consolazione concreta, quasi a portata di mano: riportare almeno una fetta delle Olimpiadi invernali sotto la Mole ospitando le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi delle Alpi francesi del 2030.

E invece niente. L’Oval resta fermo ai ricordi di Torino 2006, mentre il Comitato Organizzatore di Alpes Françaises 2030 ha deciso di proseguire il confronto esclusivo con Thialf Heerenveen, nei Paesi Bassi. E così il Piemonte scivola fuori pista.

La speranza coltivata

Fino a poche settimane fa, però, l’aria era ben diversa. Ad aprile, a Tignes, nelle Alpi francesi “gemelle” del Piemonte, l’ottimismo circolava abbondante. Alberto Cirio aveva incontrato Fabrice Pannekoucke e Renaud Muselier, presidenti rispettivamente di Auvergne-Rhône-Alpes e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, le due regioni che ospiteranno i Giochi del 2030, insieme a Edgar Grospiron, presidente del Comitato organizzatore.

Sul tavolo c’era proprio il dossier Torino-Piemonte per il pattinaggio di velocità. Una candidatura costruita rivendicando impianti già esistenti, esperienza olimpica e una logica geografica che, almeno sulla carta, sembrava inattaccabile. «Abbiamo impianti, competenze e siamo pronti ad affrontare questa sfida insieme agli amici francesi per riportare nel 2030 a Torino e in Piemonte lo spirito delle Olimpiadi invernali», assicurava il governatore. Non solo nostalgia a cinque cerchi, ma anche strategia economica: «Questo ci darebbe grande promozione e visibilità e ci permetterebbe di accedere a importanti risorse da parte dell’Europa».

Parole che raccontavano molto più di una semplice candidatura sportiva. Dietro c’era il tentativo di riaccendere la centralità internazionale di Torino, da anni sospesa tra il rimpianto del 2006 e la difficoltà di ritrovare una nuova narrazione globale.

L’asse Cirio-Lo Russo

La partita, almeno formalmente, era stata giocata in tandem tra Regione e Comune. Un asse ben rodato, quello tra Cirio e Stefano Lo Russo, e che sulle Olimpiadi aveva trovato un ulteriore terreno comune.

Il sindaco era andato personalmente al Coni per confrontarsi sul dossier, lavorando con i tecnici del Comitato dopo il sopralluogo effettuato all’Oval. L’obiettivo era completare la documentazione e tentare l’affondo finale. «Provare a giocarci la nostra carta», aveva detto Lo Russo lo scorso 21 aprile.

E la carta torinese qualche elemento forte lo possedeva davvero. A differenza di Heerenveen, Torino poteva rivendicare una connessione naturale con il sistema alpino francese. Nell’epoca delle Olimpiadi sostenibili, tema diventato quasi un mantra del Comitato olimpico internazionale, il Piemonte puntava tutto sulla vicinanza geografica, sui collegamenti autostradali e aeroportuali e sul legame storico con Nizza, destinata a ospitare il pattinaggio di figura.

«A differenza dell’Olanda siamo collegati alle Alpi francesi, quindi nell’ottica delle Olimpiadi sostenibili e accessibili Torino è la città giusta», spiegava il sindaco. Una candidatura costruita sulla logistica più che sul folklore.

Il peso della storia… e quello dell’Olanda

Ma alla fine ha pesato soprattutto un’altra storia: quella del pattinaggio di velocità nei Paesi Bassi. Perché se Torino poteva mettere sul tavolo l’eredità olimpica del 2006, Heerenveen offriva invece una tradizione viva, continua, quasi identitaria.

Il Thialf non è soltanto un palazzetto: per gli olandesi è una sorta di tempio nazionale del ghiaccio. Un impianto abituato a ospitare gare internazionali di altissimo livello con regolarità. L’Oval, invece, convive da anni con il problema tipico delle infrastrutture olimpiche italiane: magnifiche quando servono, più complicate da riempire dopo la cerimonia di chiusura.

Ed è proprio lì che la candidatura piemontese ha probabilmente perso quota. Perché il fascino del 2006 da solo non basta più. Le Olimpiadi moderne chiedono impianti vivi, filiere sportive attive, economie di esercizio sostenibili. E su quel terreno gli olandesi partivano nettamente avanti.

La delusione e il nuovo miraggio estivo

Il comunicato congiunto di Cirio e Lo Russo prova naturalmente a trasformare la sconfitta in trampolino politico. Toni istituzionali, ringraziamenti di rito alla Compagnia di San Paolo, alla Fondazione Crt, alla Camera di Commercio e agli stakeholder coinvolti. Ma soprattutto il rilancio immediato di un altro obiettivo: lavorare con Milano, Genova, Lombardia e Liguria per costruire un dossier olimpico in vista dei Giochi Estivi 2036 o 2040.

Una nuova rincorsa olimpica che assomiglia già a un orizzonte lontano e inevitabilmente nebuloso. Anche perché Torino, negli ultimi anni, con i Giochi ha sviluppato un rapporto quasi sentimentale: li cerca, li sfiora, li racconta.

Resta allora una fotografia politica piuttosto nitida. Il Piemonte continua a spendere il marchio di Torino 2006 come un credito internazionale ancora esigibile. Ma vent’anni dopo quelle Olimpiadi, il rischio è che quel capitale simbolico non basti più da solo a vincere le partite globali. E mentre Heerenveen prepara il ghiaccio, all’Oval resta soprattutto la malinconia di un’altra occasione sfumata.