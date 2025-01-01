Uncem, il 25% dei Comuni montani non ha copertura per la connettività

Sono cinque i punti più importanti che emergono dal report Uncem sulla digitalizzazione dei Comuni montani italiani che sono segnati da un divario rilevante nel settore della connettività. Tra i problemi più urgenti da affrontare c'è infatti quello della riduzione del gap digitale e delle infrastrutture di connettività. La digitalizzazione è vista come strumento fondamentale per ridurre le sperequazioni territoriali tra aree montane e il resto del Paese. La copertura 5G e la connettività internet restano molto disomogenee: in molte zone la rete è assente o insufficiente, limitando l'accesso ai servizi digitali. Solo il 6-10% dei Comuni montani segnala una copertura 5G soddisfacente, mentre oltre il 25% dichiara assenza totale di rete. Investire in infrastrutture di rete (fibra, 5G) è quindi prioritario. Per quanto riguarda la sostenibilità economica e la manutenzione dei servizi digitali, i finanziamenti del Pnrr hanno permesso l'avvio di molti progetti, ma la sostenibilità nel tempo è una criticità: spesso mancano risorse per la gestione e la manutenzione ordinaria dei servizi digitali (cloud, software, piattaforme). In proposito, il 26,7% dei Comuni non ha previsto fondi per la manutenzione futura, rischiando di vanificare gli investimenti iniziali. Anche la formazione e le competenze digitali del personale e dei cittadini sono una 'emergenza' : la carenza di competenze digitali tra il personale degli enti locali è uno dei principali ostacoli all'efficacia della digitalizzazione. Serve formazione continua sia per i dipendenti che per i cittadini, soprattutto gli anziani e i soggetti fragili. La maggioranza dei Comuni richiede infatti supporto significativo su software, sicurezza informatica e gestione dati, e sono state avviate iniziative di facilitazione digitale e sportelli di assistenza. La gestione associata e il coordinamento tra enti locali è indicata come la strada da seguire: la frammentazione amministrativa e la gestione autonoma dei progetti da parte dei singoli comuni riducono l'efficacia degli interventi. Le best practice evidenziano che la gestione associata (Unioni di Comuni, Comunità Montane) e la centralizzazione dei servizi Ict (Information ad Communication Technologies) portano a maggiore efficienza, economie di scala e servizi migliori per i cittadini. Ad esempio tramite le piattaforme condivise per il Suap (Sportello unico per le attività produttive), la gestione associata dell'informatica, i tavoli tecnici intercomunali. La digitalizzazione - osserva il Report di Uncem - ha permesso l'introduzione di nuovi servizi digitali per cittadini e imprese (pagamenti online, sportelli digitali, portali turistici, servizi anagrafici da remoto). Tuttavia, nel campo della innovazione nei servizi e della inclusione digitale, restano aree da finanziare come la digitalizzazione degli archivi, la sicurezza informatica, l'adozione di tecnologie innovative (AI, cloud), e l'inclusione digitale per garantire che tutti possano beneficiare dei nuovi servizi. Il 42% degli enti segnala infatti aree ancora non coperte dai finanziamenti, in particolare per archivi digitali, sicurezza e formazione. Questi cinque punti, in conclusione, rappresentano le priorità strategiche e operative per il futuro della digitalizzazione nei territori.