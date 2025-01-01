Regione Piemonte, finanziati progetti giovani esclusi nel 2025

La Regione Piemonte ha approvato un provvedimento a sostegno delle politiche giovanili e dei territori. Con l'approvazione del piano finanziario 2026 dell'iniziativa "Piemonte per i Giovani", sarà possibile avviare il percorso per finanziare anche i ventidue progetti che nel 2025 erano risultati idonei ma non avevano ottenuto contributi per esaurimento delle risorse disponibili. "Il provvedimento che abbiamo approvato in Giunta regionale, mette a disposizione oltre 1,4 milioni di euro tra fondi statali e cofinanziamento regionale. - dichiara Marina Chiarelli, assessora alla Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili della Regione Piemonte -. La proposta sarà ora trasmessa al Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la verifica finale e l'assegnazione delle risorse. Una volta concluso l'iter ministeriale, la Regione Piemonte potrà procedere allo scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare così tutti i progetti rimasti in attesa". "Abbiamo scelto di non lasciare indietro progetti validi e territori che avevano creduto in questo bando - continua Chiarelli -. Dietro quei 22 progetti ci sono Comuni, associazioni, educatori e soprattutto tanti giovani che chiedono occasioni concrete di partecipazione, crescita e inclusione. Il grande numero di domande ricevute ci ha confermato quanto esista nei territori un bisogno reale di politiche giovanili vicine alle comunità e capaci di creare opportunità vere. Per questo abbiamo lavorato per reperire nuove risorse e dare continuità a un percorso che riteniamo strategico per il futuro del Piemonte. Investire sui giovani significa investire sulla vitalità dei nostri territori, contrastare isolamento e fragilità sociale e costruire comunità più forti" conclude Chiarelli.