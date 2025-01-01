CAMPANILE SERA

Il Palio (delle poltrone) di Asti. Dalla Provincia il post Rasero

La successione all'ex presidente si consumerà il 21 giugno con il voto di sindaci e consiglieri dei 117 Comuni astigiani. Le dimissioni dopo la nomina al vertice della Banca di Asti. Nosenzo in pole position. Antipasto in vista delle comunali del 2027

L’era post Rasero è ufficialmente iniziata. In vista delle Comunali del capoluogo, in programma nella primavera del 2027, la lunga campagna elettorale astigiana comincia dalla Provincia, chiamata alle urne domenica 21 giugno per scegliere il nuovo presidente dopo le dimissioni rassegnate il 27 aprile dall’ormai ex numero uno dell’ente. Un passaggio che chiude – almeno formalmente – la stagione dell’uomo solo al comando, Maurizio Rasero, capace di concentrare contemporaneamente la fascia tricolore del capoluogo, la guida della Provincia e la presidenza della Banca di Asti.

Una tripla veste che ha incendiato per settimane il dibattito politico astigiano, finendo perfino sotto la lente del Parlamento e di Bankitalia tra accuse di conflitto d’interessi, esposti, veleni e sospetti di eccessiva concentrazione di potere.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali porta la firma del facente funzioni Simone Nosenzo, sindaco di Nizza Monferrato e civico in area Lega. Nonché probabile successore negli uffici di piazza Alfieri. Saranno sindaci e consiglieri dei 117 Comuni astigiani – secondo il sistema di voto ponderato previsto dalla Legge Delrio – a scegliere il successore di Rasero. I seggi saranno allestiti ad Asti, Castelnuovo Don Bosco e Nizza Monferrato. Le liste dovranno essere presentate il 31 maggio e il 1° giugno.

La fretta di chiudere la partita

L’assemblea dei sindaci ha scelto di accelerare i tempi. “Clima di collaborazione e convergenza”, ha spiegato Nosenzo, che ha motivato la corsa alle urne con la necessità di “garantire stabilità all’ente”. Si vuole evitare che la Provincia resti troppo a lungo sospesa nel vuoto lasciato da Rasero e soprattutto impedire che le tensioni nate attorno alla partita bancaria continuino a contagiare il Palazzo dell’ente.

Perché la successione provinciale è figlia diretta della scalata di Rasero ai vertici della banca cittadina. Dal palco del 25 aprile l’ex presidente aveva annunciato l’addio alla Provincia, consapevole che tenere insieme tutte le poltrone sarebbe diventato politicamente ingestibile. Anche se per settimane aveva resistito alle pressioni, difendendo la compatibilità dei ruoli.

Dal municipio al caveau

La vicenda della nomina di Rasero alla guida della banca astigiana ha avuto i contorni di un romanzo di potere in salsa monferrina. Lo Spiffero aveva raccontato la nascita di un asse trasversale – descritto come una sorta di triangolo Pd-Lega-Rasero – capace di blindare la nuova governance dell’istituto. Con il Pd che ufficialmente prendeva le distanze – con tanto di comunicati – e poi in realtà assisteva all’ingresso nel board di un suo consigliere comunale. Si vedrà già nei prossimi giorni se prevarrà una soluzione “ecumenica” per la scelta del nuovo presidente.

Attorno al sindaco, in realtà, si è saldata una convergenza che ha attraversato partiti, fondazioni bancarie e pezzi dell’establishment economico locale, fino a consegnargli il vertice dell’istituto di credito simbolo della città.

Una manovra che le opposizioni hanno bollato come l’ennesimo tassello di un sistema di nomine incrociate costruito negli anni tra Comune, Provincia e Fondazione bancaria. Accuse finite anche in un’interrogazione parlamentare presentata da Marco Grimaldi (Avs) al ministro dell’Economia.

Secondo i contestatori, Rasero avrebbe potuto incidere sugli equilibri della Fondazione – designando gran parte dei componenti – che a sua volta ha contribuito a indicarlo alla presidenza della banca. Un corto circuito istituzionale che ha acceso il tema del “fit and proper”, i requisiti di indipendenza richiesti ai vertici bancari.

Le dimissioni a catena

Il terremoto non si è fermato alla scrivania del presidente della Provincia. La nomina di Rasero alla banca ha provocato immediate conseguenze anche dentro l’ente provinciale. Andrea Gamba e Alessandro Negro, esponenti della lista di centrosinistra, hanno infatti rimesso tutte le deleghe in Provincia in polemica con la nuova situazione politica e istituzionale. Segnale evidente di come, dietro le formule diplomatiche sulla “continuità amministrativa”, il clima sia rimasto pesantissimo.

Del resto ad Asti la commistione tra politica e credito è da sempre materia esplosiva. Ma mai, prima d’ora, un singolo amministratore era riuscito a concentrare contemporaneamente la guida del Comune capoluogo, quella della Provincia e il vertice della banca cittadina.

Una Provincia allergica ai mandati completi

In realtà quella di Rasero è soltanto l’ultima interruzione anticipata nella tormentata storia recente della Provincia astigiana. Prima di lui avevano lasciato anzitempo anche Paolo Lanfranco, Marco Gabusi, Fabrizio Brignolo, Maria Teresa Armosino e Roberto Marmo, ciascuno per ragioni differenti tra decadenze, cambi di incarico e ribaltoni politici. Ma nessuno aveva lasciato dietro di sé una scia di polemiche come quella dell’ormai ex presidente.

Ora il timone passa temporaneamente a Nosenzo, mentre i partiti provano a capire se il voto del 21 giugno sarà soltanto una successione tecnica oppure il primo vero regolamento di conti dopo la guerra del caveau.