FIANCO DESTR

Vannacci a Novara arruola i tre fuoriusciti da Fratelli d'Italia

Dopo le due tappe torinesi di oggi, il Generale domattina sotto la Cupola di San Gaudenzio per accogliere in Futuro Nazionale Ragno, Gigantino e Nieli. E pensare che avevano smentito lo Spiffero. Chiarelli osserva con attenzione, con uno sguardo al 2027

Le bugie, si sa, oltre le gambe corte hanno i giorni contati, e quella dei tre consiglieri novaresi Mauro Gigantino, Michele Ragno e Maurizio Nieli è durata giusto qualche settimana. Dopo la tappa torinese di oggi, tra il convegno del Siulp a Borgaro e la cena con i militanti in via Gressoney, il generale Roberto Vannacci domattina sarà a Novara per ufficializzare l’ingresso in Futuro Nazionale dei tre consiglieri comunali, tutti con un passato in Fratelli d’Italia. Un passaggio politico piuttosto chiaro agli addetti ai lavori e che lo Spiffero aveva segnalato anzitempo, nonostante fosse stato più volte negato dai diretti interessati.

Smentite di rito

Per settimane Gigantino, Ragno e Nieli avevano smentito categoricamente qualsiasi trattativa con i vannacciani. Ma la nascita di “Alleanza Novarese”, il nuovo gruppo consiliare costituito insieme a Luigi Laterza — storico collaboratore dell’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli — appariva già allora come un semplice passaggio intermedio. Una sorta di zona franca politica utile a prendere le distanze da FdI senza ancora compiere il salto ufficiale verso il nuovo soggetto guidato dall’ex parà della Folgore, che a inizio anno ha lasciato la Lega (di cui era anche vicesegretario) per mettersi in proprio.

Apripista

Adesso che il quadro sembra comporsi in maniera più nitida, l’approdo dei tre consiglieri a Futuro Nazionale potrebbe configurarsi come l’anticamera di un possibile ingresso della stessa Chiarelli nel partito del generale. L’assessore regionale è da tempo in rotta con Fratelli d’Italia, dopo aver tagliato i ponti con il suo padrino politico, il senatore Gaetano Nastri. Una frattura diventata via via più profonda, con Chiarelli che sempre più isolata all’interno di FdI ha cercato sponde prima in Forza Italia, provando ad accreditarsi come la “cocca” del governatore Alberto Cirio ma venendo respinta con perdite, anche per non indispettire gli alleati meloniani, e ora vira verso destra, nella direzione del Generale.

A Roma in tandem

L’orizzonte che ha in mente Chiarelli sarebbe quello delle Politiche del 2027. L’assessora guarderebbe con interesse al progetto vannacciano, immaginando una candidatura parlamentare costruita lavorando a un asse piemontese con Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d’Italia e oggi referente regionale di Futuro Nazionale, tra i primissimi ad aderire alla nuova formazione. Un tandem che consentirebbe al movimento di Vannacci di presentare un ticket nel rispetto della parità di genere, che le darebbe una corsia preferenziale per l’approdo in parlamento.

In campana

Per ora, tuttavia, l’assessore regionale preferisce non scoprirsi. Restare formalmente dentro gli equilibri della giunta Cirio significa mantenere saldo il proprio ruolo istituzionale senza accelerare una rottura che potrebbe avere conseguenze immediate, su tutte l’addio alla poltrona del Grattacielo. Ed è probabilmente lo stesso motivo per cui neppure il suo portaborse Luigi Laterza dovrebbe ufficializzare domani il proprio passaggio ai vannacciani, nonostante proprio insieme a loro avesse dato vita ad Alleanza Novarese. E questo nonostante i tre fuoriusciti non vogliano essere accomunati alla Chiarelli. La strategia sembra piuttosto chiara: tastare il terreno attraverso uomini fidati, osservando l’evoluzione del progetto politico di Vannacci e la sua valutazione nei sondaggi prima di compiere mosse definitive.

Da Trecate al capoluogo

Nel frattempo, però, il segnale politico che arriverà domani da Novara appare difficilmente equivocabile. Dopo settimane di smentite, gli ex meloniani novaresi escono allo scoperto, andando a ingrossare quell’area che guarda a Vannacci come possibile catalizzatore del malcontento interno ai partiti tradizionali della coalizione di centrodestra, come già successo nella vicina Trecate con l’approdo dell’ex vicesindaco leghista Alessandro Pasca e gli ammiccamenti dell’ex sindaco in quota FdI Federico Binatti, che con la sua fedelissima Rosa Criscuolo ha dato vita alla lista Futuro Trecatese, con quest’ultima candidata a sindaco. Per le candidature parlamentari c’è ancora tempo, ma il cantiere è ormai aperto, e le smentite di rito lasciano il tempo che trovano.