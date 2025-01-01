Un operaio muore in un incidente sul lavoro a Torino

Un lavoratore intorno ai 45 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto in via Filadelfia 220. Secondo le prime informazioni da fonti sanitarie, l'uomo sarebbe stato travolto da del materiale e, nella caduta all'indietro, avrebbe battuto violentemente la testa. L'intervento del 118 di Azienda Zero è scattato intorno alle 13. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma il lavoratore è morto prima del trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'incidente sarebbe avvenuto all'interno della Centrale del latte di Torino. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Mirafiori e gli ispettori dello Spresal dell'Asl, che dovranno accertare la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Si chiamava Raffaele Settembre, nato nel 1978 a Moncalieri e residente a Orbassano, nel Torinese, il lavoratore morto oggi nell'incidente avvenuto alla Centrale del Latte di Torino, in via Filadelfia. Lo si appende da fonti investigative. Nel luogo della tragedia sono arrivati anche il fratello della vittima e alcuni amici di famiglia. L'uomo lavorava per un'azienda esterna che ha sede a Reggio Emilia e si occupa di logistica e movimentazione merci. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale durante le operazioni di carico, battendo poi violentemente la testa. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Sparagna.