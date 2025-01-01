Giovani Cattolici Democratici chiedono più rappresentanza nei Comuni

Un gruppo di Giovani Cattolici Democratici, che si "riconoscono nella cultura politica di esponenti come Sergio Mattarella e Romano Prodi", ha avviato una campagna sul territorio regionale del Piemonte per chiedere "più rappresentanza giovanile nei Comuni. "Abbiamo avviato una raccolta di firme - spiegano - per chiedere più rappresentanti giovani e stiamo inviando un appello a tutti i candidati sindaci delle elezioni amministrative di questo maggio". Oggi in Piemonte, rimarcano, i giovani tra i 18 e i 34 anni sono il 16% della popolazione ma solo il 7,2% dei componenti delle giunte comunali.: "una ingiustizia - affermano - che deve essere corretta". Il Gruppo annuncia che sottoporrà ai candidati sindaci dei Comuni piemontesi con più di tremila abitanti che andranno al voto il 24 e 25 maggio una lettera di impegno per l'inserimento di almeno un under 35 in giunta in caso di vittoria.