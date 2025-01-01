Rossi (Pd), su beni confiscati passo avanti importante del Piemonte

"La lotta alle mafie non può essere delegata solo ad azioni di natura repressiva. E' fondamentale rafforzare gli aspetti sociali e culturali e da questo punto di vista il riutilizzo sociale dei beni confiscati è un messaggio potentissimo. Finalmente, dopo anni in cui lo chiedevamo, anche in Piemonte sarà possibile supportare direttamente gli enti del terzo settore che gestiscono beni confiscati, come già avviene in altre Regioni". A dirlo il presidente della Commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte, Domenico Rossi (Pd), a proposito dell'approvazione della modifica alla legge regionale che regola l'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati alle mafie. Per Rossi il provvedimento "rappresenta un passo concreto per rafforzare la capacità di riutilizzo sociale dei patrimoni sottratti alle mafie e mi auguro che il Piemonte risalga la classifica nazionale sulla capacità di recupero di questi beni da parte delle regioni". Il consigliere sottolinea poi che "è il risultato di un dialogo portato avanti con l'assessore competente, gli enti locali e gli enti del terzo settore. Un atto condiviso con la maggioranza, che riconosce una possibilità importante alle tante realtà che, in alcuni casi, possono ricevere un'assegnazione diretta dall'Agenzia nazionale senza passare dagli enti locali".