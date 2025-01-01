Elezioni, Ora! e Pld sostengono ricandidatura Giulivi a Venaria Reale

Il Partito Liberaldemocratico e Ora! sostengono la ricandidatura del sindaco uscente di Venaria, Fabio Giulivi, alle amministrative del 24 e 25 maggio, riconoscendone "il valore del lavoro amministrativo svolto in questi anni e l'importanza del percorso intrapreso per la crescita della città". Essenziale, secondo le due forze politiche, il dialogo instaurato con le forze liberali "in una logica di collaborazione concreta e non ideologica: un approccio che riteniamo positivo e coerente con la necessità, oggi sempre più evidente, di mettere al centro le 'cose da fare' e gli interessi delle comunità locali". "L'attività amministrativa portata avanti da Giulivi - proseguono - ha contribuito a rafforzare il ruolo di Venaria Reale nel contesto metropolitano torinese, valorizzandone le potenzialità culturali, economiche e sociali, e dimostrando attenzione alla qualità urbana, ai servizi e alla vivibilità della città".