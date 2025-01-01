Piemonte, Consiglio chiede impegno per rinnovo contratto sanità privata

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che impegna la giunta di Alberto Cirio ad attivarsi per il rinnovo del contratto della sanità privata. Il riferimento è ai lavoratori che operano in strutture sanitarie convenzionate con la Regione. Il documento è stato presentato dalla capogruppo Avs Alice Ravinale e sottoscritto da Giulia Marro e Valentina Cera (Avs), Vittoria Nallo (Sue), e Nadia Conticelli (Pd). L'odg impegna la giunta "ad assumere un ruolo attivo nella vertenza relativa al rinnovo dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, avuto riguardo al settore e alla categoria produttiva di riferimento, nonché all'attività principale o prevalentemente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro". Approvata a maggioranza anche una mozione del consigliere Alberto Unia (M5s) sull'installazione di erogatori di acqua microfiltrata ad uso gratuito presso il palazzo del Consiglio regionale del Piemonte.