INTERVISTA

"C'è una sicurezza di sinistra". Gabrielli spiega la ricetta al Pd

(e assolve Lo Russo su Askatasuna)

Atteso a Torino alla kermesse dei riformisti, l'ex capo della Polizia anticipa allo Spiffero le sue proposte su contrasto della criminalità e gestione dell'immigrazione: "Serve approccio strabico per lavorare sulle cause". Discesa in campo? "Da cosa nasce cosa"

La sicurezza non ha colore politico, ma esistono ricette di destra e di sinistra. E sono proprio quest’ultime che ha in mente l’ex capo della Polizia e già Prefetto di Roma Franco Gabrielli, che sul tema ha anche scritto un libro con il giornalista Carlo Bonini, intitolato Contro la paura (Feltrinelli), che presenterà sabato a Torino al Salone del Libro. Non prima di aver partecipato alla kermesse di Energia Popolare in programma lo stesso giorno all’Hiroshima Mon Amour, dove sarà uno degli special guest dell’evento promosso dalla corrente riformista del Partito Democratico guidata da Stefano Bonaccini, insieme al padre fondatore del Pd Walter Veltroni e alla giurista ciellina Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt.

Un’occasione per discutere di questi temi e di conseguenza favorire la sua ascesa in politica, con il suo nome che inizia a farsi largo come possibile federatore del campo largo. “Questa ricerca spasmodica del leader toglie tempo a discutere delle soluzioni da apportare al Paese”, risponde allo Spiffero il diretto interessato, che però non chiude del tutto la porta: “A me interessa si parli seriamente del tema sicurezza, poi da cosa può nascere cosa”. Magari da prossimo titolare del Viminale.

Dottor Gabrielli, il tema sicurezza dovrebbe interessare tutti, ma sembra completamente appannaggio dalla destra. Come se lo spiega?

«È il sintomo di un fraintendimento che vede la parola sicurezza come sinonimo di repressione, di necessità di una risposta muscolare, così una parte ha gioco facile ad appropriarsene. A ciò si aggiunge il fatto che dall’altra parte si ha troppo spesso un atteggiamento di diffidenza e di incomprensione, non capendo che è un tema riguardante soprattutto quelle persone che vivono in condizioni di maggiore debolezza».

Quindi anche la sinistra deve fare mea culpa?

«L’errore dei progressisti è quello di sottovalutare e di non porre la giusta considerazione a questo tema. La sicurezza non è di destra né di sinistra, ma occorre mettere in chiaro che per gestirla esistono ricette di destra e ricette di sinistra. Dal mio punto di vista bisogna legarla al tema della coesione sociale, lavorando certamente sugli effetti, portando avanti un efficace controllo del territorio che tuttavia non deve corrispondere a una militarizzazione. Ma occorre poi spostare lo sguardo alle cause: la marginalità, la psicolabilità dei soggetti, il fenomeno dell’immigrazione non governato correttamente. Serve un approccio che definirei “strabico”, con uno sguardo che permette di mantenere un occhio sugli effetti dei crimini e l’altro sulle cause da cui questi originano».

Delle cause che ha menzionato uno su tutti, l’immigrazione, è vista quasi come un tabù negli ambienti progressisti. Qual è la sua ricetta a riguardo?

«L’immigrazione non va né esaltata né tantomeno criminalizzata, è semplicemente una necessità per combattere l’inverno demografico che vive il nostro Paese. Un fenomeno che va governato creando le condizioni affinché queste persone si inseriscano correttamente, e per farlo occorre abbandonare il concetto di “identità italica”, già di per sé assurdo, in un Paese storicamente meticcio come il nostro, e sostituirlo con quello di “identità civica”. Serve però la convergenza di due volontà: quella di chi arriva va unita a quella di chi accoglie. Un grande errore in questo senso è l’utilizzo su larga scala dello strumento della protezione umanitaria, quando l’80% di chi arriva in Italia sono migranti economici. Ne deriva un atteggiamento pietistico, inefficace sotto il profilo dell’integrazione. Così nel mio libro ripropongo la vecchia idea di istituire un ministero ad hoc per le politiche migratorie, che non vuol dire “accogliamoli tutti” ma gestire davvero l’immigrazione, non lasciando spazi all’illegalità, da cui originano fenomeni come il caporalato. Sono tre le mosse che abbiamo in mente: “la legalità che abilità”, con il contrasto alla tratta e al caporalato; “integrazione con infrastrutture”, creando spazi anziché andandoli a chiudere; e “la sicurezza intelligente della coesione”, con una gestione integrata del territorio che non si limita agli aspetti repressivi».

Quindi la gestione del tema da parte del governo Meloni non la convince?

«In questi quattro anni di governo abbiamo visto molto chiaramente come la paura porta a soluzioni semplici, che però non funzionano: le modalità utilizzate dall’esecutivo non hanno alcun respiro prospettico, fondandosi esclusivamente sull’aspetto repressivo. Un approccio che può funzionare nei regimi autoritari e illiberali, ma nelle democrazie liberali la sicurezza si costruisce, non si impone».

E della situazione a Torino che ne pensa? Anche qui il sindaco Lo Russo è stato attaccato sul tema della sicurezza, tra “emergenza maranza” nelle periferie e il caso Askatasuna.

«Dal 1993, anno in cui è prevista la loro elezione diretta, i sindaci vengono connotati dalla funzione problem solver. Credo sia inevitabile, essendo loro l’autorità più prossima ai cittadini. Ma se ci sono delle piazze di spaccio sul territorio la prima risposta non può essere quella del Comune: l’unica cosa che possono fare i sindaci è intervenire sugli spazi, ma è un’attività che va costruita e richiede risorse economiche che spesso non possiedono. Le zone rosse istituite dal governo funzionano come tagli lineari, e non tengono conto delle particolarità di ogni quartiere. Per quanto riguarda il tentativo di legalizzare Askatasuna portato avanti dall’amministrazione Lo Russo, non parlerei di fallimento, detto che fallisce solo chi prova a fare qualcosa. Credo invece sia la strada giusta: la violenza va condannata a prescindere, ma bisogna riconoscere la peculiarità delle funzioni sociali, e non si può rinunciare a priori a riportare queste realtà nell’alveo della legalità. È un po’ il prezzo della democrazia: bisogna sempre tener presente che la sicurezza è una condizione della libertà, non un suo limite».

Mi sembra che la sua visione assomigli quasi a un programma politico. Ci sta pensando davvero a fare il federatore del centrosinistra?

«Questo è un refrain a cui sto assistendo ormai da mesi, da quando è iniziata questa fase della vita in cui ho deciso di dire la mia. L’ho fatto perché mi sono sentito tirato in causa, visto che l’attuale governo continua a sostenere che negli anni precedenti non si è fatto nulla sulla sicurezza, ed erano gli stessi anni in cui ero al vertice della Polizia. Di questo governo, più che la gestione ordinaria, critico le soluzioni prospettate, che come detto mi sembrano di corto respiro. Ma ciò non significa ipotecare una posizione: in questo momento a me interessa che si discuta e ci si approcci seriamente a questi problemi, e lo faccio rivolgendomi a uno schieramento che per troppo tempo non ha posto correttamente questo tema».

Quindi esclude ogni possibile incarico politico?

«Da cosa nasce cosa, ma parlarne in questo momento lo trovo distogliente. Credo che questa ricerca spasmodica del leader sottragga tempo prezioso a indicare possibili soluzioni per questo Paese. D’altronde se avessi voluto portare avanti un programma politico avrei parlato anche di temi come il lavoro e l’istruzione, che però non sono di mia pertinenza. Per me è importante che si discuta in modo serio di sicurezza, ed è il motivo per cui sarò a Torino sabato».