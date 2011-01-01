LA CLASSIFICA

Fedriga al top dei governatori. Cirio tiene al 40%, Occhiuto sale

Swg incorona il Nord leghista. Il governatore calabrese Occhiuto si prende il podio del Sud e bagna il naso al collega piemontese che flette di due punti ma resta davanti al lombardo Fontana e al ligure Bucci. Il dato geografico e il peso politico

Nella mappa del consenso territoriale il Nord leghista continua svettare, ma nella fotografia scattata da Swg per l’Ansa il dato che più interessa il Piemonte è un altro: Alberto Cirio resta saldamente dentro la fascia medio-alta dei governatori italiani, in un contesto nazionale segnato da cali diffusi e da una crescente volatilità elettorale. Il presidente piemontese si ferma al 40% di gradimento, due punti in meno rispetto allo scorso anno, ma mantiene una posizione tutt’altro che marginale in una classifica dove a perdere terreno sono molti amministratori di primo piano, compresi diversi esponenti del centrosinistra.

A dominare la graduatoria sono due presidenti del Nord a trazione leghista: Massimiliano Fedriga spicca con il 65%, in crescita di un punto, mentre il Veneto guidato da Alberto Stefani, dopo soli pochi mesi dalla sua elezione, si piazza al secondo posto con il 58%. Numeri che confermano come, almeno sul piano amministrativo, la Lega continui a mantenere solide roccaforti territoriali nonostante le difficoltà nazionali del partito di Matteo Salvini. E questo dovrebbe far riflettere soprattutto il Capitano.

Crescita nazionale

Ma è proprio osservando il quadro complessivo che il dato piemontese assume un significato politico interessante. Perché il consenso verso Alberto Cirio arriva dopo mesi costellati da problemi: la pressione crescente sulla sanità regionale, la partita industriale aperta su Stellantis, le tensioni interne al centrodestra e la vicenda della Bisteccheria che ha portato all’uscita della sua vicepresidente Elena Chiorino. Eppure, il governatore azzurro continua a mantenere una soglia di consenso che lo colloca davanti a nomi pesanti della politica territoriale italiana.

Dietro Cirio, infatti, restano amministratori come il lombardo Attilio Fontana, fermo al 35%, e il ligure Marco Bucci, al 37%. Senza contare che il governatore piemontese contiene le perdite molto meglio di altri colleghi: il toscano Eugenio Giani, Pd, lascia sul terreno cinque punti, mentre la presidente umbra Stefania Proietti registra addirittura il tonfo peggiore con un meno otto.

Centro moderato

Il dato politico più interessante, però, riguarda la natura del consenso costruito dal governatore piemontese. A differenza di altri presidenti fortemente identitari o polarizzanti, Cirio continua a muoversi dentro un perimetro moderato, capace di parlare contemporaneamente all’elettorato tradizionale del centrodestra, al mondo produttivo e a una parte di voto civico. Una postura che negli ultimi anni gli ha consentito di diventare uno dei punti di equilibrio della coalizione in Piemonte, spesso più ascoltato anche a Roma di quanto dicano i rapporti di forza interni ai partiti.

Non è un caso che, nei passaggi più delicati, il governatore abbia scelto quasi sempre la linea della mediazione pragmatica: evitare rotture frontali con il governo di Giorgia Meloni, ma al tempo stesso rivendicare margini di autonomia. Una strategia che gli ha permesso di rafforzare la propria immagine istituzionale anche oltre i confini regionali.

Sud in rimonta

La classifica Swg racconta comunque un’Italia territoriale sempre più frammentata. Dietro Fedriga e Stefani avanzano tre presidenti del Sud: il calabrese Roberto Occhiuto, il “gemello diverso” di Cirio (come lui vicesegretario di Forza Italia) sale al 53%, il pugliese Antonio Decaro debutta al 51% e il pentastellato Roberto Fico (Campania)si attesta al 47%. Un segnale politico tutt’altro che secondario: il Mezzogiorno torna a produrre leadership territoriali forti e capaci di incidere nel dibattito nazionale.

In questo scenario il Piemonte resta una delle regioni più osservate dagli equilibri romani. Perché qui si incrociano industria, finanza pubblica, infrastrutture europee e sanità. E perché il peso politico di Cirio, al di là del dato secco dei sondaggi, continua a essere considerato centrale negli assetti del centrodestra del Nord. Anche per questo, più che il -2%, al Grattacielo del Lingotto guardano al contesto generale: in una stagione in cui quasi tutti i governatori consumano consenso, restare stabilmente nella parte alta della graduatoria viene considerato un segnale di tenuta politica tutt’altro che scontato.