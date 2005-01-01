In Piemonte e V. Aosta 725 minori stranieri non accompagnati nel 2005

Nel 2025 i minori stranieri non accompagnati accolti o anche solo transitati sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta sono stati 725. Il Tribunale dei minori ha emesso 675 provvedimenti di tutela, di cui 253 assegnati a Comuni o consorzi socioassistenziali e 422 a tutori volontari. Lo sottolinea il garante regionale Giovanni Ravalli, in vista dell'appuntamento del 19 maggio 'Crescere insieme - Minori stranieri non accompagnati e tutori volontari', in programma ad Alessandria. L'evento è organizzato dall'Unione operativa locale (Uol) Piemonte nell'ambito del progetto Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) 1038 dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) in collaborazione con l'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Comune. "Il Piemonte - spiega Ravalli - è una Regione modello nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, se si pensa che le tutele volontarie sono passate dal 47% del 2024 al 63% del 2025, a testimonianza di una sempre maggior sensibilità sul tema. L'obiettivo è arrivare ad affiancare un tutore volontario a ogni minore straniero non accompagnato che vive in Piemonte". Nuovi appuntamenti sul tema sono in programma il 22 maggio a Biella, il 28 a Ciriè (To) e il 4 giugno a Novara.