Case di lusso, a Torino l'offerta è salita del 35% nell'ultimo anno

L'offerta di immobili di lusso a Torino concentra un valore complessivo di 665 milioni di euro, pari allo 0,9% del mercato nazionale di pregio. Rispetto alla fine del 2024, tale indicatore ha fatto segnare un +35%, mentre ha sperimentato un +28% rispetto a fine 2020. Lo evidenzia la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, parte del gruppo Immobiliare.it, portale immobiliare leader in Italia. Fino alla fine del 2024, tutte le principali variabili che descrivono l'offerta immobiliare di pregio a Torino avevano conosciuto un calo rispetto all'inizio del 2020. Nel 2025 è scattato a un cambio di tendenza: la superficie complessiva ha registrato un +8% rispetto all'inizio del periodo, mentre la numerosità degli annunci è in rialzo del 50%. Sul fronte della composizione dell'offerta, emerge una netta predominanza degli appartamenti rispetto alle ville: i primi rappresentano il 91% del totale, mentre le seconde sono ferme al 9%.