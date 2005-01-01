Domani una nuova perturbazione porta ancora pioggia, vento e freddo

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Da domani una nuova perturbazione nordatlantica porterà ancora pioggia, vento e freddo tanto che è attesa addirittura la neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Per un pò di sole bisogna attendere domenica. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - il vento soffierà teso da Ovest e accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio che poi si estenderanno su gran parte del Centro-Sud. Il Nord sarà caratterizzato invece un'estesa e grigia nuvolosità". Da domani un nuovo fronte freddo porterà un graduale ma severo maltempo al Nord. Il culmine si registrerà venerdì 15 quando la perturbazione interesserà tutta la Penisola: le temperature subiranno un brusco calo, con le massime che faticheranno a superare la soglia dei 15°C perfino a Roma mentre sull'arco alpino, oltre i 1500 metri di quota, cadranno fino a 30-40 cm di neve. Per sabato il maltempo insisterà su gran parte del Paese almeno fino al pomeriggio per poi lasciare spazio ai primi timidi segnali di miglioramento. Infine domenica 17 dovrebbe fare ritorno l'Anticiclone delle Azzorre, regalandoci un tempo più stabile e soleggiato. Nel dettaglio: - Mercoledì 13. Al Nord: molto nuvoloso, ma asciutto. Al Centro: instabile con rovesci e schiarite. Al Sud: instabile in particolare su Campania, Basilicata e Puglia, schiarite altrove. - Giovedì 14. Al Nord: temporali con grandine. Al Centro: nubi sparse, poche piogge. Al Sud: instabilità diffusa sui settori tirrenici. - Venerdì 15. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci o temporali in Campania. Tendenza: intensa perturbazione anche sabato 16 maggio, migliora un po' domenica.