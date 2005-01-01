Pd-Avs-M5s, Lega diserta Commissione Regione su piano territoriale e taxi

Le minoranze in Consiglio regionale denunciano che oggi "non è stato possibile aprire i lavori della Commissione Trasporti in quanto nessun componente del gruppo della Lega si è presentato a palazzo Lascaris". "Questa mattina - spiegano la vicepresidente Pd della Commissione Nadia Conticelli, con la capogruppo Avs Alice Ravinale e i consiglieri M5s Unia e Coluccio - all'ordine del giorno della Commissione Trasporti c'erano le prime determinazioni di due importanti provvedimenti, l'aggiornamento del piano territoriale regionale che definisce gli indirizzi di pianificazione del territorio, e soprattutto le modifiche alla legge regionale sul trasporto pubblico non di linea, taxi e noleggio con conducente. L'ultimo è un provvedimento, molto atteso dalle associazioni di categoria, che fa chiarezza su alcune delimitazioni territoriali e sulle disposizioni di legge. Non è la prima volta che la maggioranza diserta i lavori delle commissioni impedendo di fatto il regolare svolgimento dell' attività legislativa". "Riteniamo grave - affermano - che i dissidi interni alla maggioranza di centrodestra ricadano sugli iter amministrativi e legislativi di provvedimenti attesi dal territorio".