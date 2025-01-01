POLVERE DI (5) STELLE

Nova, il M5s riparte dai territori: cambiare orbita al centrosinistra

Conte ancora convalescente non sarà in nessuna delle cento piazze italiane in cui i pentastellati pianteranno i loro paletti al campo largo. Otto appuntamenti in Piemonte, sabato a Torino con l'ex sindaca Appendino anche aperitivo e Dj set

Parola all’Italia. E al Piemonte. Con questo spirito il Movimento 5 Stelle lancia “Nova”, il percorso partecipativo con cui prova a ridefinire la propria identità politica dentro il campo largo, riscrivendo il programma progressista e cercando al tempo stesso un nuovo radicamento territoriale. Un’operazione che punta a raccogliere idee e proposte direttamente dai cittadini attraverso cento appuntamenti disseminati lungo la Penisola, otto dei quali in Piemonte, a partire dalla tappa torinese di sabato pomeriggio.

La scelta del nome non è casuale. “Nova” richiama l’idea di una ripartenza, di una nuova fase politica dopo gli anni di governo e delle alleanze variabili che hanno trasformato il Movimento da forza antisistema a soggetto pienamente istituzionale. Ma il riferimento guarda anche alle origini grilline: in astronomia la nova è una stella che improvvisamente aumenta la propria luminosità. Stavolta, però, i pentastellati provano a cambiare traiettoria: meno centralità dei vertici, più ascolto dei territori. Non a caso, nelle grafiche ufficiali dell’iniziativa spariscono simboli e loghi tradizionali. Nessuna evidenza del marchio M5s, ma un format volutamente neutro, pensato per coinvolgere anche chi non si riconosce direttamente nel partito.

Gli appuntamenti piemontesi

Il Piemonte sarà una delle regioni più coinvolte, con otto tappe distribuite tra Biella, Novara, Gravellona Toce, Bra, Asti, Vercelli, Torino e Alessandria. Una scelta che fotografa il tentativo del Movimento di tornare a presidiare un territorio dove, dopo l’exploit dell’era Appendino, il consenso si è progressivamente sfilacciato ma continua a sopravvivere una rete militante tutt’altro che irrilevante.

Il cuore politico dell’iniziativa sarà Torino. Negli spazi dello Sporting Dora, in corso Umbria, il 16 maggio andrà in scena una maratona partecipativa dalle 14 alle 21: tavoli di lavoro, discussioni tematiche, sessioni aperte e possibilità per chiunque di intervenire. Nessuna relazione introduttiva, niente interventi calati dall’alto. Chi partecipa potrà avanzare proposte, criticare, suggerire temi e costruire idee insieme agli altri presenti.

Forfait obbligato

L’evento avrebbe dovuto ospitare anche un saluto dell’ex premier Giuseppe Conte. “L’avvocato del popolo”, però, sarà assente per motivi di salute: è ancora in fase di recupero dopo il recente intervento chirurgico e ha dovuto rinunciare agli appuntamenti pubblici.

Ci saranno invece tutti i principali rappresentanti piemontesi del Movimento: parlamentari, consiglieri regionali e comunali, a partire dall’ex sindaca Chiara Appendino, fino a pochi mesi fa vicepresidente del M5s.

In disparte

Eppure saranno proprio gli eletti ad avere un ruolo defilato. “Non faranno parte dei tavoli per tenere alta l’indipendenza delle proposte”, spiega il deputato Antonino Iaria, ex assessore all’Urbanistica della giunta Appendino e organizzatore della tappa torinese.

Dietro la scelta c’è una precisa impostazione politica: evitare che Nova venga percepita come l’ennesima assemblea di partito o una passerella per dirigenti. Il Movimento prova così a recuperare la vecchia retorica della partecipazione orizzontale, aggiornata però a una fase politica molto diversa rispetto agli esordi vaffanculisti.

Versione comunale

Ma Nova guarda già oltre il dibattito nazionale. Iaria lo dice apertamente: il modello verrà replicato anche in vista delle Comunali del 2027. “Le stesse cose che chiediamo per delineare il futuro del Paese le chiederemo sul futuro della città”.

Parole che, sotto la Mole, suonano come un messaggio politico neppure troppo cifrato al centrosinistra e soprattutto al sindaco Pd Stefano Lo Russo, che i pentastellati torinesi non sembrano intenzionati a sostenere automaticamente. Una crepa nel campo largo che rischia di allargarsi ulteriormente se le Comunali dovessero incrociarsi con le Politiche.

Dibattito e svago

La formula scelta per Torino racconta bene il tentativo di intercettare un pubblico diverso dalla militanza tradizionale. Accanto ai tavoli di confronto ci saranno caffè, pizzette, dolci, aperitivo e persino un dj set serale. Più festival civico che assemblea politica. “Non è solo per divertimento – assicura Iaria – è proprio nei momenti in cui ci si rilassa che vengono fuori le idee migliori”.

Dietro il format, però, c’è un obiettivo assai meno leggero: trasformare la partecipazione politica in uno spazio sociale prima ancora che elettorale. In tempi di disaffezione verso i partiti e crisi della militanza organizzata, il Movimento 5 Stelle prova a riprendersi quello spazio perduto. E, nel frattempo, manda un messaggio anche ai potenziali alleati del campo progressista: i Cinque Stelle vogliono esserci, ma alle loro condizioni.