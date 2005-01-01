Riunione Governo-Regioni sui fondi Ue di Coesione e Pac

Una riunione tra Governo e Regioni sulle risorse dei fondi europei di Coesione e Pac si è da poco conclusa a Palazzo Chigi. Hanno partecipato il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e quello dell'Economia Giancarlo Giorgetti, assieme ai rappresentanti di tutte le Regioni, tra cui alcuni governatori. L'incontro era stato richiesto dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in veste di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.