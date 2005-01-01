A Torino la mobilità del futuro nel ToMove Community Summit

Un servizio di trasporto autonomo per persone a mobilità ridotta, sistemi per contare in modo anonimo persone, mezzi e anomalie morfologiche in aree urbane, un navigatore urbano che utilizza dati satellitari e Ai per ottimizzare percorsi di mobilità dolce e pedonale proponendo itinerari che minimizzano l'impatto ambientale e l'esposizione a inquinamento e ondate di calore. E, ancora, un rover autonomo per consegne last-mile, una app che premia gli utenti che scelgono soluzioni di mobilità sostenibile, una che segnala in tempo reale pericoli stradali e punti di interesse e un'altra che raccoglie segnalazioni sull'accessibilità di fermate e stazioni metro, il bus notturno on demand. Sono le tecnologie sperimentate da imprese e start up nell'ambito di ToMove il programma della Città di Torino che avrà domani un momento di confronto nel 'ToMove Community Summit - Dalla sperimentazione al mercato'. "Con ToMove Torino ha scelto di non limitarsi a osservare il cambiamento della mobilità ma di diventarne un luogo attivo di sperimentazione e sviluppo - sottolinea l'assessora all'Innovazione Chiara Foglietta -. In questi anni abbiamo costruito un ecosistema che mette in connessione startup, imprese, università e pubblica amministrazione, trasformando la città in un'infrastruttura aperta all'innovazione. Oggi il tema non è più soltanto testare nuove soluzioni, ma creare le condizioni perché queste tecnologie possano crescere, attrarre investimenti e generare impatto economico e urbano reale. Il ToMove Community Summit rappresenta proprio questo passaggio, dalla sperimentazione al mercato, con Torino sempre più punto di riferimento nazionale per la mobilità del futuro".