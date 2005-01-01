ENTI LOCALI

Comuni "esclusi" da Calderoli: una montagna di proteste

Sit-in dei sindaci davanti a Palazzo Chigi contro i tagli della nuova classificazione. In ballo ci sono sostegni economici e agevolazioni. L'iter travagliato della norma. In Piemonte saldo positivo, ma alcune aree penalizzate. Fornaro (Pd): "Il Governo torni sui suoi passi"

La montagna negata fa sentire la sua voce a Roma e chiede al Governo di ascoltarla. Decine di sindaci, in rappresentanza di tutti quei Comuni cui la nuova e contestata classificazione ha negato la qualifica di “montani”, hanno manifestato nelle scorse ore davanti a Palazzo Chigi.

La data scelta non è casuale: proprio oggi è fissata la prima udienza del Tar del Lazio per discutere il ricorso presentato unitariamente dagli enti locali tagliati fuori dalle agevolazioni dopo la riscrittura della norma e dei parametri voluta dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Un percorso travagliato, quello del nuovo testo, tra modifiche dell’altitudine media e altri cambiamenti che hanno segnato per settimane l’iter normativo, senza peraltro arrivare a una soluzione capace di soddisfare tutti.

Le polemiche attraversano tutto il Paese, da Nord a Sud, interessando nella stragrande maggioranza dei casi piccoli comuni che, in caso di perdita della qualificazione montana, vedono accentuarsi le già note difficoltà sul fronte dei servizi.

Piemonte, luci e ombre

In Piemonte, come abbiamo scritto nei mesi scorsi, se il numero totale dei comuni montani sale da 505 a 558, alcune aree della regione, come l’Alessandrino, registrano tagli significativi. A ottenere il maggior numero di nuovi enti montani è la provincia di Novara, che passa da 3 a 23 comuni. Cresce anche Torino, da 141 a 167, così come Cuneo, da 151 a 175, mentre la già citata Alessandria scende da 48 a 35.

Sulle cosiddette aree interne è intervenuto Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera. “Questo Governo – ha affermato Pella – è intervenuto introducendo una cornice istituzionale stabile, una governance nazionale, una catena decisionale più ordinata e strumenti attuativi finalmente coerenti con la complessità di questa materia. Le aree interne, per questo Governo e per questa maggioranza, sono una componente strutturale della competitività del Paese, della sua coesione sociale, della sicurezza ambientale e della sua capacità di generare sviluppo diffuso”.

Pd all’attacco

Di “ennesimo tradimento nei confronti di chi ogni giorno vive in condizioni di difficoltà” parla invece lo schleiniano di ferro Marco Sarracino, deputato del Pd e componente della segreteria nazionale del partito. “Si tratta di una scelta ideologica, stupida e punitiva, specialmente verso l'Appennino, che conferma la volontà della destra di spaccare il Paese con la stessa logica dell’autonomia differenziata, creando territori di serie A e territori di serie B, dove diritti e opportunità dipendono dal luogo in cui si nasce. È inoltre paradossale parlare di remigrazione quando la vera emergenza è l’emigrazione forzata da questi luoghi, causata dall’assenza di servizi, dalla chiusura di scuole e ospedali e da un modello economico che punta solo sulla svalutazione del lavoro. Vivere oggi in un’area interna è diventato un atto di resistenza che il governo Meloni sta rendendo impossibile”.

Sindaci in piazza

In piazza con i sindaci anche il parlamentare piemontese del Pd Federico Fornaro, che in una nota denuncia come “la scelta del Governo di applicare parametri prevalentemente altimetrici stia producendo effetti pesantissimi: perdita di risorse, agevolazioni e strumenti fondamentali per sostenere servizi, scuole, sanità, imprese e contrastare lo spopolamento. I sindaci hanno sollevato questioni di merito serie e fondate”. Per questo, secondo il deputato dem, “il Governo deve ascoltare i territori e correggere una riforma che rischia di aumentare disuguaglianze e abbandono delle aree interne, invece di sostenerne il rilancio”.