PEDIBUS CALCANTIBUS

Agnelli l'ha lasciata a piedi, Torino capitale dei pedoni

Con 4,2 miliardi di passi sale sul podio italiano delle città dove si cammina di più, dietro soltanto a Milano e Roma. Nell'ex capitale dell'auto meno cavalli a vapore, più scarpe da ginnastica. Del resto, tra crisi dell'automotive, benzina cara e parcheggi impossibili...

C’era un tempo in cui a Torino si contavano i cavalli sotto il cofano. Oggi si contano i passi. E dentro questa piccola rivoluzione urbana c’è tutta la parabola della ex capitale dell’auto: la città che ha motorizzato l’Italia ora finisce sul podio nazionale della mobilità pedonale. Ironia della storia, o forse semplice adattamento sabaudo ai tempi nuovi. Perché quando gli Agnelli ti lasciano a piedi, alla fine non ti resta che camminare.

A certificare la metamorfosi è una ricerca elaborata dall’app Macadam, piattaforma che monitora i volumi di traffico pedonale in tutta Italia e premia economicamente chi si muove con le proprie gambe. E il dato ha qualcosa di simbolico: nel primo quadrimestre di quest’anno Torino ha totalizzato 4,2 miliardi di passi, piazzandosi dietro soltanto a Milano e Roma, superando persino Napoli, ferma a quota 3,3.

E non è un exploit isolato. Già a marzo un’altra elaborazione della stessa piattaforma incoronava Torino seconda città italiana per media individuale di cammino: 11.601 passi giornalieri per utente, meglio persino delle grandi metropoli e dietro soltanto a Genova.

Dalla Fiat ai fitness tracker

Fa quasi sorridere il cortocircuito. Per decenni Torino è stata la città del volante, della Seicento, della Panda, delle famiglie cresciute sotto la gonna di mamma Fiat. Oggi invece scopre una vocazione quasi nordica alla mobilità dolce. Meno cavalli e più scarpe da ginnastica.

Non è soltanto ecologia. È anche economia domestica, trasformazione urbana, necessità. Con benzina alle stelle, parcheggi sempre più impossibili, Ztl diffuse e traffico cronico, molti torinesi hanno semplicemente cambiato abitudini. Aggiungendoci poi una rete urbana relativamente compatta e pianeggiante, il risultato è servito: Torino si percorre bene a piedi. E i torinesi, evidentemente, lo hanno capito prima di altri.

Il “bogianen” che invece si muove

Il dato più divertente è forse culturale. Perché a smentire tutto c’è proprio il vecchio stereotipo piemontese del “bogianen”. Altro che immobilismo sabaudo, almeno in questo ambito: sotto la Mole si cammina eccome. E parecchio.

Secondo la ricerca, nelle città del Nord come Torino, Bologna e Firenze sono soprattutto le donne a trainare la mobilità pedonale, mentre nel Sud prevale un’utenza maschile. E a camminare di più non è nemmeno la Generazione Z, ma la fascia tra i 36 e i 45 anni: lavoratori, professionisti, persone che trasformano il tragitto quotidiano in una forma di decompressione urbana.

I numeri della rivoluzione silenziosa

I dati nazionali fotografano una trasformazione ormai strutturale. Nei primi quattro mesi del 2026 gli utenti italiani di Macadam hanno totalizzato oltre 101 miliardi di passi, percorrendo quasi 76 milioni di chilometri: l’equivalente di circa 1.890 giri della Terra.

Secondo le elaborazioni della piattaforma, questo cambio di abitudini avrebbe già prodotto un risparmio superiore a 20mila tonnellate di Co2 soltanto dall’inizio dell’anno, pari a oltre 4.400 automobili virtualmente tolte dalla strada. Se il trend dovesse proseguire, a fine 2026 si potrebbe arrivare a oltre 60mila tonnellate di emissioni evitate.

E c’è di più: l’Italia nel complesso viaggia a una media di 9.150 passi giornalieri per utente, circa il 30% sopra la soglia minima indicata dalla comunità scientifica internazionale per ottenere benefici cardiovascolari e ridurre il rischio di mortalità.

Torino senza volante

Certo, sarebbe eccessivo raccontarla come una città improvvisamente trasformata in Amsterdam. Torino resta piena di auto, tangenziali, code e cantieri eterni. Ma il segnale è politico, culturale e perfino antropologico.

La capitale italiana dell’auto oggi eccelle perché la gente usa meno l’auto. Quasi una vendetta della storia industriale. O forse soltanto la prova che le città cambiano più velocemente delle loro mitologie. E così mentre l’automotive piemontese aspetta nuovi modelli, investimenti e rassicurazioni da Stellantis, i torinesi hanno già trovato il loro piano industriale alternativo: un passo dopo l’altro.