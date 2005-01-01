Cirio, centinaia di interventi in piccoli Comuni con oltre 100 milioni da Bruxelles

"Oggi abbiamo centinaia di interventi, per oltre 100 milioni che arrivano dall'Europa e vanno a finanziare opere pubbliche scelte dai sindaci. Sono risorse che questo territorio, come il resto del Piemonte, non ha mai visto. Sono molto orgoglioso di questo, perché nel 2019, quando sono diventato presidente della Regione, mi ero impegnato a mettere a frutto quello che avevo imparato a Bruxelles. Cioè, a come portare in Italia e in particolare in Piemonte i soldi dell'Europa". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto a Tortona (Alessandria) alla sottoscrizione degli Accordi Territoriali di Collaborazione. Con lui gli assessori regionali Enrico Bussalino e Gian Luca Vignale. Gli Accordi interessano 28 Comuni dell'Appennino Alessandrino per oltre 3.1 milioni, e 41 Comuni dell'Alto Monferrato per 5.7 milioni. "Vedere la bandiera dell'Europa in cui ci riconosciamo da oggi nelle città e nei paesi più piccoli del Piemonte - ha detto Cirio - significa fare strutture, a mettere a posto piazze, bocciofile, scuole. Parliamo di Comuni che, se non aiutati, faticano a esistere. Occorre dare loro i servizi, che sono fatti di infrastrutture. E le infrastrutture si pagano con i soldi dell'Europa. Vuol dire che essere europei conta non solo idealmente, ma anche concretamente. Noi vogliamo che i soldi degli italiani quando vanno a Bruxelles poi tornino anche nella nostra Regione".