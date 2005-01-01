OPERE & OMISSIONI

Sulla Tav mea culpa di Salvini:

"In torto sulle compensazioni"

Due anni dopo gli accordi, restano bloccati 50 milioni per le opere destinate a undici Comuni valsusini. Alla Camera il ministro risponde a Ruffino (Azione) e ammette i ritardi del Mit: "Imbarazzante". E convoca una riunione d'urgenza per sbloccare il dossier

È stato lo stesso Matteo Salvini ad ammetterlo senza giri di parole: “Siamo in torto”. Una formula rara nel lessico politico, ancor più quando si parla della Tav Torino-Lione e del capitolo, sempre delicatissimo, delle opere compensative promesse ai territori della Val di Susa per accompagnare il cantiere dell’alta velocità.

Nel question time alla Camera il leader della Lega ha risposto all’interrogazione della deputata di Azione Daniela Ruffino, certificando pubblicamente il ritardo accumulato dal ministero sulle opere concordate con i Comuni interessati dal passaggio della linea ferroviaria. Un’ammissione netta, quasi un’autocritica istituzionale: “È imbarazzante che, a due anni dalla firma di un accordo, si arrivi a maggio senza una soluzione”.

I 50 milioni congelati

Sul tavolo ci sono 50 milioni di euro destinati a 32 interventi distribuiti in undici Comuni valsusini. Risorse considerate essenziali dagli amministratori locali per compensare l’impatto di un’opera che continua a dividere il territorio e ad alimentare tensioni politiche e sociali.

Salvini ha rivendicato la strategicità della Tav, ricordando come le comunità locali abbiano “portato pazienza” nonostante “guerriglie, tafferugli e polemiche”. Ma il punto politico resta il ritardo accumulato da ministero, strutture commissariali e apparato burocratico nel tradurre gli accordi in cantieri e opere concrete.

“Non possono essere sindaci e comunità a pagare questi rimbalzi e problemi burocratici fra ufficio e ufficio, commissario, ministero e capi dipartimento”, ha detto il ministro, scegliendo di intestarsi direttamente la responsabilità dello stallo: “Mi faccio carico io dei problemi burocratici. La responsabilità è mia”.

Le opere già completate

Il Mit prova, comunque, a mostrare qualche risultato già portato a casa. Secondo quanto riferito dal ministro, sono undici le opere compensative definite. Tra queste il recupero del teatro civico di Susa, interventi su edifici scolastici, opere di miglioramento della viabilità locale, la nuova uscita autostradale di Chiomonte e l’individuazione a Salbertrand di un sito per la valorizzazione delle terre da scavo.

Interventi che però non bastano a spegnere il malcontento dei territori, soprattutto dopo due anni di attese e rinvii. Anche perché il dossier compensazioni è da sempre uno degli strumenti utilizzati per mantenere un equilibrio politico e istituzionale attorno a un’infrastruttura contestata da decenni dal movimento No Tav.

“Risposta insoddisfacente”

Dura la replica di Ruffino, che si è detta “del tutto insoddisfatta” della risposta del ministro. La parlamentare torinese ha ricordato come già due anni fa Salvini avesse promesso uno stanziamento rapido delle risorse, mentre oggi “si limita ad ammettere il ritardo”. La parlamentare ha sottolineato come i sindaci dei territori interessati dai cantieri della Torino-Lione “siano in scacco da undici anni” e non possano più attendere. Da qui l’affondo finale rivolto al leader leghista: “Si assuma le sue responsabilità e garantisca il rispetto degli impegni assunti, se ne è capace”.

La convocazione d’urgenza

Per provare a uscire dall’impasse Salvini ha annunciato una riunione urgente convocata per venerdì mattina con tutti i soggetti coinvolti nella filiera decisionale. L’obiettivo dichiarato è arrivare entro il pomeriggio a una soluzione definitiva che consenta di sbloccare il dossier.

Un’accelerazione che sa anche di mossa politica. Perché il ministro sa bene che il rischio non riguarda soltanto i tempi delle opere, ma anche la credibilità dello Stato nei confronti di amministrazioni locali che, pur tra proteste e tensioni, hanno accettato di convivere con il cantiere della Torino-Lione.

E non è un caso che Salvini abbia persino ringraziato l’opposizione: “Il suo intervento potrà aiutare ad accelerare qualcosa che avrebbe già dovuto essere completato”. Un modo per tentare di chiudere una partita che, tra ritardi, carte bollate e rimpalli amministrativi, rischia di trasformarsi nell’ennesima grana politica lungo i binari della Tav.