Pompeo (Pd), Regione intervenga per futuro Arcelormittal

"La situazione del sito ArcelorMittal Cln di Caselette è estremamente preoccupante e richiede un intervento immediato della giunta regionale. Non possiamo permettere che un polo strategico per la filiera dell'automotive venga sacrificato in una riorganizzazione globale senza alcuna tutela per i lavoratori". Così la consigliera regionale Pd Laura Pompeo, che su questo ha interrogato oggi in Aula l'assessore al Lavoro, a proposito dell'attività industriale nel Torinese. "Il 7 aprile - ricorda Pompeo - ArcelorMittal ha comunicato l'intenzione di acquisire il controllo totale della joint venture Amcln, operazione già autorizzata dalla Commissione Europea e ora al vaglio del governo italiano per l'eventuale esercizio della golden power. Un passaggio di proprietà di questa portata non può avvenire senza garanzie formali e vincolanti sul mantenimento dell'integrità produttiva e occupazionale del sito di Caselette". "Negli ultimi giorni - rimarca - si sono susseguite notizie allarmanti: il gruppo Cln sarebbe in forte crisi di liquidità, con un debito vicino ai 400 milioni di euro, il piano industriale ipotizzato da ArcelorMittal prevederebbe circa 50 esuberi tra i colletti bianchi, tra le opzioni in discussione vi sarebbe addirittura la cessione dello stabilimento di Caselette, già colpito da cigs e calo degli ordini, in particolare da Stellantis. Occorre capire che cosa sta veramente accadendo e come la Regione intenda intervenire". La risposta dell'assessore al Lavoro, riferisce Pompeo, è stata "quanto mai vaga: non solo non fa chiarezza sul futuro di azienda e lavoratori, ma li abbandona a ipotetiche valutazioni, aumentando l'incertezza".