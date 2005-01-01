FIANCO DESTR

Vannacci prenota il primo sindaco:

oggi Moncalieri, Novara nel 2027

Si conclude sotto la cupola di San Gaudenzio la due giorni piemontese del Generale. Tre consiglieri aderiscono a Futuro Nazionale ma restano in maggioranza, in mattinata inaugurata nuova sede alle porte di Torino. Cena e contestazioni

Proprio da uno dei fortini storici del suo vecchio partito, il generale Roberto Vannacci continua ad ammassare truppe da arruolare in Futuro Nazionale, la formazione fondata dopo il suo addio alla Lega a inizio anno, di cui era anche vicesegretario. In questi due giorni l’ex parà della Folgore si è lanciato in un tour piemontese, partito da Borgaro, alle porte di Torino, per arrivare a Novara, dove ha benedetto l’ingresso di tre consiglieri comunali, preannunciando una candidatura in proprio in vista del 2027, quando si voterà per eleggere il successore del leghista Alessandro Canelli.

In mezzo la cena con 500 persone (tra cui alcune vecchie conoscenze della galassia di destra cittadina) in via Gressoney e un salto a Moncalieri per inaugurare la nuova sede del partito. Tutto procede a gonfie vele, ma le tensioni tra i colonnelli rischiano di guastare la festa.

La truppa si ingrossa

Vannacci, prima di ripartire in direzione Savona, ha scelto come ultima tappa in Piemonte Novara, dove per la prima volta Futuro Nazionale avrà dei consiglieri di maggioranza. Michele Ragno, ex capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Cabrino, il collega di partito Mauro Gigantino e il già fuoriuscito anzitempo Maurizio Nieli hanno annunciato il passaggio tra le fila vannacciane, pur continuando a sostenere la giunta Canelli.

Spettatore interessato in platea Luigi Laterza, portaborse dell’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli, assieme al quale i tre “neofuturisti” avevano dato vita ad “Alleanza Novarese”, un passaggio temporaneo per dissimulare il salto sul carro del generale, ufficializzato oggi. Chissà che non siano proprio Laterza e Chiarelli i prossimi a seguirli.

Nel suo discorso Vannacci, oltre a riproporre il classico refrain sulla remigrazione, ha annunciato che Futuro Nazionale avrà un suo candidato nel 2027, e con ogni probabilità ha già pronto il nome, ovvero quello di Gigantino. Insomma, se da una parte tende la mano al centrodestra, confermando la permanenza in maggioranza, dall’altra si prepara a sfidarlo in vista delle prossime elezioni. Uno schema che si potrebbe riprodurre anche a livello nazionale.

Prima il convegno, poi la cena

Il primo appuntamento vannacciano di queste ore in terra sabauda è stato ieri pomeriggio a Borgaro, piccolo comune alle porte di Torino dove dall’Hotel Atlantic il Generale ha presenziato a un convegno organizzato dal Siulp e dal suo segretario locale Eugenio Bravo, fedelissimo della prima ora di Vannacci e a capo di uno dei “Team” cittadini del Movimento Mondo al Contrario, nonché primo dei non eletti in Consiglio Comunale nel 2021 nelle liste della Lega.

A incontro finito tutti al ristorante Ventuno di via Gressoney a Torino, nella zona nord della città, dove circa 500 tra iscritti militanti hanno partecipato alla cena, con un buffet a base di pizza e farinata. Costo totale: 30 euro. Fuori una contestazione da parte di antagonisti e anarchici, tenuta a debita distanza da un ingente cordone di polizia.

Tra i presenti, oltre al referente regionale Emanuele Pozzolo, eletto alla Camera con FdI prima di essere espulso dal partito in seguito allo “sparo di Capodanno”, due volti noti della galassia nera torinese: il vecchio camerata Mario Borghezio, storico militante ed ex europarlamentare leghista ma con un passato nell’organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo; e il giovane Enrico Forzese, già militante di FdI, prima nel giro di Maurizio Marrone e Augusta Montaruli e poi in quello di Agostino Ghiglia.

Doveva essere candidato con la Fiamma alle Comunali del 2021, ma all’ultimo è stato escluso “per non creare imbarazzi”, visto il suo profilo da provocatore. Proprio quello di cui ha bisogno Vannacci, ragion per cui ha scelto di arruolarlo. “Ha fatto un bell’acquisto”, commenta infatti qualcuno che conosce bene la sua capacità organizzativa.

Moncalieri ha una sede

In mattinata, prima di spostarsi a Novara, c’è stato tempo anche per una breve tappa a Moncalieri, dove lo storico consigliere leghista Arturo Calligaro ha lasciato il Carroccio per unirsi a Futuro Nazionale, di cui sarà il candidato sindaco, affiancato da un altro consigliere fuoriuscito, Stefano Zacà (già in Forza Italia), che aveva originato anche un procedimento per falso elettorale – conclusosi con il proscioglimento di tutti gli imputati, tra cui il segretario regionale e capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari – dopo essere stato depennato dalle liste in occasione delle Comunali del 2020. Ora i vannacciani moncalieresi hanno anche una sede, inaugurata proprio oggi alla presenza del leader.

Guerra tra bande

Ma insieme alle adesioni e alle inaugurazioni, nel nuovo partito del generale crescono anche i dissapori. Si delinea sempre più uno scontro interno con da una parte i “toscani” guidati da Massimiliano Simoni, già assistente parlamentare di Vannacci al Parlamento Europeo e nominato coordinatore nazionale, dall’altra la “Legione del Castello” capitanata dall’esperto d’arte Luca Sforzini, che ha dato vita al “Centro Studi Rinascimento Nazionale”, motore ideologico della formazione. Casus belli è stata la convocazione da parte di Sforzini degli “Stati Generali” nel Castello piemontese di Castellar Ponzano, alle porte di Tortona. Da lì è partito il diktat da parte di Simoni e i suoi di boicottare l’evento, obiettando che non sia stato autorizzato a livello nazionale dal partito.

Dalla parte di Sforzini si è subito schierato il “Barone nero” Roberto Jonghi Lavarini, già noto alle cronache per l’inchiesta giornalistica “lobby nera” e che ha già annunciato la sua partecipazione agli Stati Generali e che accusa il “giglio magico toscano” di “impadronirsi del comando nei gangli vitali”: “Non possiamo permettere che manine deviate sabotino le iniziative territoriali per biechi interessi di poltrone”, l’attacco del barone.

Dietro Simoni sembrerebbe esserci infatti la mano di Denis Verdini, che può già contare su due fedelissimi come il deputato Edoardo Ziello (ex Lega) e Tommaso Villa, responsabile del partito in Toscana. Sono passati pochi mesi e non ci sono posizioni di potere da occupare, ma la lotta interna per accaparrarsi le migliori poltrone in vista del 2027 è già iniziata. Il Generale riuscirà a serrare i ranghi o lascerà regnare il disordine tra i suoi sottoposti?