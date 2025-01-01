Controlli della polstrada tra Torino, Asti e Biella, cinque denunciati

Cinque persone denunciate, un arresto e sanzioni per circa 19mila euro. È il bilancio dei controlli eseguiti nel mese di aprile dal compartimento Polizia stradale per Piemonte e Valle d'Aosta nell'ambito di un'attività contro il riciclaggio di autoveicoli, il traffico illecito di pezzi di ricambio e la gestione abusiva di rifiuti. Le verifiche hanno interessato l'area metropolitana di Torino, le provincie di Asti e Biella. In totale sono state identificate 34 persone. Secondo quanto reso noto dalla Questura di Torino, cinque persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per reati legati all'illecita gestione dei rifiuti, con contestuali segnalazioni alle autorità amministrative competenti. Nel capoluogo piemontese è stata inoltre chiusa un'attività di meccatronica abusiva, risultata priva delle autorizzazioni previste. Gli agenti hanno sequestrato attrezzature. Durante i controlli una persona è stata arrestata perché trovata in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio e patente falsi. Dagli accertamenti è inoltre emerso che era destinataria di due ordini di carcerazione per reati contro la persona e il patrimonio e doveva scontare una pena di 11 anni di reclusione.