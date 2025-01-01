Il Greg

Dicono che… la presenza di Federico Gregorio, ex consigliere regionale della Lega, al convegno di Borgaro con Roberto Vannacci abbia fatto strabuzzare più di qualche occhio. L’iniziativa, va detto, era organizzata dal sindacato di Polizia Siulp, con inviti diramati dal referente provinciale Eugenio Bravo: non proprio un nome qualunque, visto che è il primo degli esclusi dal Consiglio comunale di Torino nelle liste del Carroccio e che dal partito salviniano si è visto chiudere le porte di Palazzo Civico dal duo Maccanti-Ricca. Certo, oltre a Vannacci c’era anche l’avvocato Maria Grazia Broiera, legale nota a molti appartenenti alle forze dell’ordine. Ma inutile girarci attorno: “il Greg” non era certo confuso tra la folla. Anzi, sedeva nelle primissime file. Futuro Nazionale, del resto, un problema organizzativo non da poco ce l’ha: il rischio è ritrovarsi con un patrimonio di consensi senza figure d’esperienza in grado di gestirlo, non solo politicamente ma soprattutto sul piano organizzativo. E il background del Greg potrebbe cadere davvero a fagiolo. Se poi si guarda ai profili pubblici del narzolino, non ci vuole molto a capire come l’affinità con il Capitano sia ormai ridotta ai minimi termini, nonostante la storica vicinanza al “Calderoli lombardo”. E un Generale, si sa, è pur sempre più alto in grado di un Capitano. Vedremo come evolverà la situazione. Ma la presenza del Greg in terza fila, a pochi centimetri dalla seconda occupata da Mario Borghezio, unita al crescente scazzo di entrambi verso “Salvini Premier”, che non è più la Lega della prima ora, rappresenta già parecchi indizi. Che per molti fanno una prova. E, per dirla con Andreotti, a pensar male si farà peccato, ma spesso ci si azzecca. E noi dello Spiffero, spesso, ci azzecchiamo.