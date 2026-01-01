Turismo, nel 2026 attesi 141,2 milioni di arrivi (+2,1%)
Le previsioni per il 2026 - secondo le stime di Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima - delineano uno scenario positivo per il turismo italiano: 141,2 milioni di arrivi e 478,6 milioni di presenze attese in crescita del 2,1% e dello 0,4% rispetto all'anno scorso. In controtendenza sugli ultimi anni riparte la componente domestica: quasi 64,8 milioni di italiani che generano oltre 213 milioni di pernottamenti. Sul versante dell'incoming sarebbero oltre 76 milioni i turisti stranieri attesi nelle località italiane, confermando il peso crescente del mercato estero che vale oltre il 55% delle presenze complessive previste.