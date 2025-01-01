NewPrinces riduce perdita e raddoppia ricavi a oltre 1,4 miliardi nel trimestre

NewPrinces ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi raddoppiati, una perdita ridotta e "una forte accelerazione dell'ebitda e dei margini". I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia. I ricavi consolidati della società nel primo trimestre 2026 sono stati pari a 1,49 miliardi di euro, in aumento del 122,5% rispetto al primo trimestre del 2025. L'ebitda adjusted consolidato è pari a 76,5 milioni, in crescita del 21,3%, il risultato operativo consolidato è pari a -4.4 milioni, in miglioramento di oltre 8,4 milioni rispetto al primo trimestre 2025, a parità di perimetro di consolidamento. Il risultato netto consolidato è pari a -22,6 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita di 34,8 milioni registrata nel primo trimestre 2025, a parità di perimetro di consolidamento. "I risultati del primo trimestre 2026 - spiega Mastrolia - confermano la solidità del nostro modello industriale e la capacità del Gruppo di migliorare significativamente redditività e generazione di cassa anche in una fase di profonda trasformazione strategica. Il forte incremento dell'ebitda e dei margini dimostra l'efficacia delle azioni implementate negli ultimi mesi, unite al progressivo miglioramento dell'efficienza operativa e del costo del venduto. Particolarmente rilevante è la performance del business retail, dove i primi benefici derivanti dall'integrazione e dall'implementazione del piano operativo stanno già emergendo con maggiore rapidità rispetto alle attese iniziali. La posizione finanziaria netta, rimasta sostanzialmente stabile nonostante importanti investimenti strategici nel real estate, conferma inoltre la forte capacità del Gruppo di generare cassa e finanziare la crescita mantenendo una struttura patrimoniale estremamente solida".