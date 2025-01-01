Centrale Latte, utile netto -23% e ricavi in lieve calo nel trimestre

La Centrale del Latte d'Italia - terzo operatore ialiano del mercato del latte fresco e a lunga durata - riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha approvato i risultati al 31 marzo 2026. La società ha registrato un fatturato pari a 77,1 milioni di euro nel primo trimestre 2026, contro i 78,1 milioni dello stesso periodo dell'esercizio 2025, in leggera diminuzione dell'1,2%. Il margine operativo lordo (ebitda), al 31 marzo 2026, si attesta a 7,1 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al dato registrato nel primo trimestre dello scorso anno, pari a 6,8 milioni di euro. L'ebitda margin è pari al 9,2%, in aumento rispetto all'ebitda margin riportato nel primo trimestre del 2025, pari a 8,7%. Il risultato operativo (ebit), nel primo trimestre 2026, si riduce del -19,8% ed è pari a 3,1 milioni, rispetto ai 3,9 milioni registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. La Centrale del latte d'Italia registra, un risultato ante imposte di 2,3 milioni rispetto ai 3,1 milioni del primo trimestre dello scorso esercizio. L'utile netto è pari a 1,7 milioni, con una riduzione del -23,1% rispetto al 31 marzo 2025. L'indebitamento finanziario netto, al 31 marzo 2026, risulta di -20,2 milioni di euro rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2025, pari a -18 milioni di euro.