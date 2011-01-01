Fondazione Ufficio Pio, nominato nuovo cda e Porporato presidente

Il Comitato di gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo ha rinnovato le cariche istituzionali della Fondazione Ufficio Pio, ente strumentale che sostiene le persone e le famiglie in situazione di vulnerabilità e disagio sociale ed economico, con particolare riferimento all'area metropolitana torinese. Davide Porporato è stato nominato quale nuovo presidente della Fondazione Ufficio Pio. Insieme al presidente comporranno il consiglio di amministrazione Valentina Battiloro e Romilda Tafuri, rinnovate per un secondo mandato, Hanane Makhloufi e Marzia Sica con la carica di consigliera delegata. È stato confermato nel suo incarico il direttore William Revello, nel ruolo dal 2023. Il nuovo Consiglio di amministrazione durerà in carica per quattro anni. Porporato è ordinario di Antropologia culturale all'Università del Piemonte Orientale e delegato del rettore all'inclusione, alla disabilità e al diritto allo studio, presidente delle commissioni Inclusione, Disabilità e Dsa e Diritto allo studio dello stesso Ateneo. È delegato nelle Commissioni della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) per le tematiche di genere, housing universitario e nella Conferenza nazionale dei delegati per la Disabilità. Battiloro è direttrice dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche e referente scientifica del progetto CapiRe. Dal 2023 consigliera di amministrazione della Fondazione Ufficio Pio. Makhloufi è fondatrice e presidente di Sanduq Edicola Collettiva, uno spazio di rigenerazione urbana di una ex edicola in San Salvario Torino. Sica opera da tempo in Fondazione Compagnia di San Paolo, in qualità di responsabile dell'Obiettivo Persone, l'area in cui vengono gestiti tutti gli interventi in campo sociale ed educativo della Fondazione. Tafuri, prefetta in quiescenza, ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato nel ministero dell'Interno. Dal 2022 è consigliera di amministrazione della Fondazione Ufficio Pio.