Ruffino (Az), "ad Asti concentrazione di potere, Mef faccia chiarezza"

Daniela Ruffino, deputata e segretaria di Azione in Piemonte, è intervenuta in aula per chiedere chiarimenti al Ministero di Economia e Finanza riguardo la nomina di Maurizio Rasero come presidente della Banca di Asti. La nomina è stata formalizzata il 27 aprile. Rasero è sindaco di Asti, con mandato in scadenza nel 2027. Fino al giorno della nomina Rasero ha ricoperto l'incarico di presidente della provincia, che ha rassegnato per incompatibilità. "Chiediamo un'informativa urgente al ministro Giorgetti relativa a una pec inviata al Mef il 25 giugno 2024 che aveva come oggetto gravi anomalie riguardo al funzionamento relativo alla Fondazione Cassa di risparmio di Asti. Non è mai arrivata risposta e in un momento così convulso sarebbe davvero utile perché c'è una concentrazione di incarichi nelle mani del sindaco Rasero, già presidente della provincia e oggi presidente della banca di Asti - ha dichiarato Ruffino -. Attendiamo mai come ora una risposta celere da parte del Mef che dovrebbe fare chiarezza nell'intricata situazione astigiana dove assistiamo ad una grande concentrazione di poteri. Il ministro Giorgetti risponda rapidamente sulla questione".