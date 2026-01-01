PALAZZO LASCARIS

Consiglieri missing, sedute saltate. Piemonte, maggioranza in panne

Ieri la Lega ha fatto mancare il numero legale in commissione Trasporti, oggi i consiglieri di maggioranza non si presentano alla riunione sul Bilancio. E si scoprono tutti topi di biblioteca in gita al Salone del Libro. Gabusi perde la pazienza e Nicco torna nel mirino

Due commissioni saltate in due giorni. E dentro il centrodestra piemontese torna a serpeggiare il sospetto che dietro le assenze non ci sia soltanto sciatteria organizzativa, ma anche una guerra di nervi sempre meno sotterranea tra le varie anime della coalizione.

A Palazzo Lascaris, nel giro di 48 ore, la maggioranza che sostiene il governatore Alberto Cirio è riuscita nell’impresa di paralizzare due sedute, facendo esplodere i malumori interni e offrendo all’opposizione un assist perfetto per attaccare la gestione sempre più confusionaria del Consiglio regionale.

Forfait dei leghisti

La prima crepa si è aperta ieri in Commissione Trasporti. La seduta è saltata per l’assenza dei consiglieri leghisti Fabio Carosso e Marco Protopapa, che hanno così fatto mancare il numero legale, lasciando di fatto da soli assessori e tecnici convocati per discutere una proposta di legge sugli Ncc.

Una scena che avrebbe irritato non poco gli assessori presenti: il responsabile della Montagna Marco Gallo e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi. In particolare, quest’ultimo sarebbe apparso visibilmente contrariato per l’ennesimo stop ai lavori, per di più in una delle poche occasioni in cui aveva presenziato in commissione. Una fatica inutile.

Prima il Salone

A disertare la Commissione Bilancio convocata stamattina sono stati invece i consiglieri della Lista Cirio, facendo nuovamente mancare il numero legale alla presenza dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, con la conseguenza di far slittare provvedimenti già incardinati.

Molti consiglieri di maggioranza hanno preferito presenziare all’inaugurazione del Salone del Libro al Lingotto, dove erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Assente invece Cirio, impegnato a Roma per il Comitato delle Regioni.

Ma nei corridoi del Consiglio regionale in molti leggono l’episodio come una possibile ripicca interna alla maggioranza. Anche perché proprio Marco Gallo, esponente della Lista Cirio, dopo essere rimasto senza Commissione Trasporti, nel pomeriggio si è ritrovato a dover sostituire in Commissione Agricoltura l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni.

Una scelta che ha fatto esplodere le proteste delle opposizioni. La consigliera dem Monica Canalis ha ironizzato: “A questo punto mandiamo Chiarelli a parlare di sanità”. Mica una cattiva idea.

Nicco sotto accusa

Il clima dentro la coalizione viene descritto da più consiglieri come sempre più caotico. E nel mirino finisce ancora una volta il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, accusato anche da esponenti della stessa maggioranza di una gestione confusionaria dei lavori d’aula e delle commissioni, tale da rallentare – quando non bloccare – l’attività legislativa.

Le opposizioni hanno così colto la palla al balzo. In una nota congiunta, le capigruppo del Partito Democratico e di Alleanza Verdi-Sinistra, Gianna Pentenero e Alice Ravinale, insieme al vicepresidente della Prima commissione, il dem Fabio Isnardi, hanno parlato di una “gestione irresponsabile che paralizza il Consiglio regionale”, accusando il centrodestra di non essere “in grado di garantire il funzionamento minimo delle istituzioni regionali”.

Settimana di vacanza

E ora il calendario istituzionale rischia di svuotarsi ulteriormente: la prossima settimana il Consiglio regionale non si riunirà nemmeno, dopo una richiesta avanzata dalla Lega in conferenza dei capigruppo. Il risultato è un’immagine di forte disordine politico e organizzativo attorno alla giunta Cirio.

Tra assenze strategiche, commissioni deserte e schermaglie interne, il centrodestra piemontese dà l’impressione di essere entrato in una fase di nervosismo permanente. E mentre i dossier si accumulano sui tavoli di Palazzo Lascaris, cresce la sensazione che la maggioranza stia spendendo più energie nelle proprie tensioni interne che nell’attività di governo.