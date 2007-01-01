TRAVAGLI DEMOCRATICI

Schlein a Torino vede Bernie. C'è tempo per Montagna, non per Bonaccini

La segretaria Pd è attesa domani pomeriggio al Salone, tra un giro per gli stand e un incontro con il senatore americano Sanders. In serata tappa a Moncalieri per tirare la volata a Mauro, delfino del sindaco dem uscente. Sabato alla kermesse di Energia Popolare non ci sarà

Non c’è solo Stefano Bonaccini a marcar visita in terra sabauda. Insieme al presidente del Partito Democratico, anche Elly Schlein arriva a Torino questo weekend, anche se i due con ogni probabilità non si incroceranno. Domani pomeriggio la segretaria del Pd è attesa al Salone del Libro, sabato sera a Moncalieri per sostenere il candidato sindaco dem Lorenzo Mauro. In mezzo, un incontro con Bernie Sanders, anche lui in città per un incontro al Salone. Quello che non c’è in agenda è la partecipazione alla kermesse della corrente bonacciniana Energia Popolare, in programma sabato mattina all'Hiroshima Mon Amour. Ufficialmente entrati in maggioranza dopo aver votato la relazione della segretaria all’ultima assemblea nazionale del partito dello scorso dicembre, i riformisti dovranno fare a meno della loro leader.

Tappa al salone

Il primo appuntamento del venerdì torinese della Schlein, a partire dalle 15, è tra gli stand del Lingotto, per una visita al Salone, ormai tramutatosi in rito istituzionale. Ma stavolta l’occasione porta con sé un incontro con Bernie Sanders, il senatore socialista del Vermont atteso sabato 16 maggio per presentare il suo ultimo libro, Contro l'oligarchia (edito da Chiarelettere), in cui racconta il peso degli affari nella politica statunitense e nell'amministrazione Trump. Tra i due le affinità elettive non mancano di certo: entrambi espressione dell’ala progressista dei rispettivi partiti, entrambi alle prese con la gestione affannosa di un campo largo, quello del centrosinistra in Italia e quello delle varie anime dei Democratici negli Usa.

La kermesse bonacciniana

Il sabato torinese, però, non sarà suo. Schlein sarà già in Toscana, dov'è attesa per altri appuntamenti elettorali. Il che la pone fuori dalla portata — geografica e quindi politica — dell’evento organizzato dalla corrente di Stefano Bonaccini all’Hiroshima Mon Amour, dove si ritroveranno i maggiorenti di Energia Popolare, la componente bonacciniana da poco entrata in maggioranza a sostegno della segreteria. Tra gli attesi, oltre ai vari amministratori che afferiscono alla corrente come il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, due special guest d’eccezione: Walter Veltroni, che proprio dal palco del Lingotto nel 2007 diede vita al Pd, e l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli, che in un’intervista allo Spiffero ha spiegato come “la sicurezza può avere ricette di sinistra”. Magari la segretaria non voleva rubar loro la scena.

Ultimo appuntamento

Domani sera invece Schlein farà la sua ultima tappa torinese a Moncalieri, quinta città più grande del Piemonte e uno dei comuni più importanti della Regione ad andare al voto in questa tornata. Alle 21 la segretaria sarà in piazza a fianco di Lorenzo Mauro, candidato sindaco dem e delfino del primo cittadino uscente Paolo Montagna, giunto al termine del secondo mandato. Da una parte il Salone e gli incontri culturali, dall’altra gli appuntamenti elettorali definiscono l’agenda di Elly sotto la Mole. Bonaccini e i suoi, nel mezzo, si organizzano per conto loro.