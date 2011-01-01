Topi morti nel magazzino, chiuso supermercato a Torino

Topi morti nel magazzino di un supermercato torinese. Per questo il Nas dei carabinieri ha disposto la chiusura immediata dell'attività dopo un controllo eseguito in un punto vendita della grande distribuzione organizzata. Durante l'ispezione i militari hanno riscontrato "gravissime carenze igieniche" all'interno del locale utilizzato per lo stoccaggio degli alimenti, dove sono state trovate le carcasse di alcuni roditori. La situazione ha portato all'intervento del Servizio igiene alimenti e nutrizione, che ha disposto la sospensione immediata dell'attività "per la totale mancanza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalla legge". Il supermercato resterà chiuso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene. Alla società è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa da duemila euro.