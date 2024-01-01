Piemonte: consumi di beni durevoli in calo, auto e moto in frenata

Nel 2025 le famiglie piemontesi hanno speso poco più di 6 miliardi di euro in beni durevoli, il 3,8% in meno del 2024, una flessione superiore alla media nazionale (-2,1%). La spesa media per famiglia si attesta a 3.194 euro, ottavo valore tra le regioni italiane, ma in diminuzione del 4%. I dati emergono dall'Osservatorio annuale consumi di Findomestic, alla 32esima edizione. Il calo complessivo è principalmente legato alla mobilità: le auto nuove scendono dell'11,9% a 1,039 miliardi di euro, le auto usate, pur rimanendo la voce più rilevante, arretrano del 2,1% (2,15 miliardi) e le moto perdono il 10,8% (169 milioni). Altri settori mostrano andamenti più stabili o positivi: elettrodomestici (+0,6%), mobili (+0,4%), information technology (+0,9%), mentre elettronica di consumo (-3,7%) e telefonia (-1,2%) registrano lievi cali. Torino resta la principale provincia del Piemonte, con oltre 3,3 miliardi di euro di spesa e una contrazione del 3,3%. Anche qui la mobilità pesa di più, mentre casa e tecnologia mostrano segnali di tenuta.

"Il Piemonte continua a generare consumi importanti in beni durevoli, ma nel 2025 emerge una domanda più prudente: le famiglie riducono soprattutto gli acquisti legati alla mobilità, difendendo invece quelli legati alla casa e alla tecnologia, mostrando un consumatore più selettivo ma non fermo", osserva Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic.