L'editoria scolastica perde il 2.2% nel 2025

L'editoria scolastica perde nel 2025 il 2.2%. "C'è una contrazione e i ricavi del settore sono pari a 773 milioni di euro. Non è un segnale estemporaneo, è una tendenza negativa. L'editoria scolastica è sotto pressione per diversi fattori". Lo dice il presidente del Gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori Giorgio Riva al Salone del libro di Torino. "Il contesto è difficile, ma siamo consapevoli di essere un settore strategico per la società e per il suo futuro. Il 27 maggio alla Camera ci sarà la seconda edizione del Convegno organizzato da Aie 'Il valore della conoscenza. Il libro di testo come bene essenziale del Paese. Investire nell'istruzione e supportare le famiglie' che rappresenta un richiamo forte all'importanza dell'istruzione nella crescita del Paese" annuncia Riva. "Il primo problema - prosegue - è il calo demografico. In 20 anni si stima una riduzione della popolazione scolastica del 25%: una riduzione drammatico alla quale corrisponderà una discesa dei ricavi. Il secondo è che il settore dell'editoria scolastica è fortemente regolamentato: negli ultimi dodici mesi ha visto l'introduzione di ben tre riforme" afferma il presidente del Gruppo Educativo di Aie e sottolinea che "solo nel 2025 ben 350.000 docenti hanno partecipato a corsi di formazione offerti dagli editori".