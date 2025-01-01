Flacks, tavolo con esperti per rilancio ex Ilva

Il gruppo Flacks Group sta lavorando alla costituzione di un tavolo tecnico per il rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Il tavolo coinvolge - fa sapere il gruppo - top players italiani ed internazionali del comparto siderurgico, esperti industriali e ambientali. L'iniziativa - è spiegato in una nota - ha l'obiettivo di costruire un "percorso industriale competitivo per il rilancio dell'ex Ilva, rafforzandone la continuità produttiva, la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e la sostenibilità ambientale".