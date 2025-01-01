Flacks, tavolo con esperti per rilancio ex Ilva

13:37 Venerdì 15 Maggio 2026

Il gruppo Flacks Group sta lavorando alla costituzione di un tavolo tecnico per il rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Il tavolo coinvolge - fa sapere il gruppo - top players italiani ed internazionali del comparto siderurgico, esperti industriali e ambientali. L'iniziativa - è spiegato in una nota - ha l'obiettivo di costruire un "percorso industriale competitivo per il rilancio dell'ex Ilva, rafforzandone la continuità produttiva, la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e la sostenibilità ambientale". 

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