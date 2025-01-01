Cirio, al Salone del Libro si celebrano la Costituzione e la libertà di pensiero

"Assaporate la libertà del Salone, una delle cose più belle che si possano respirare qui dentro. Vi invito a girare gli stand e i padiglioni, sedetevi come faccio io nell'ultima fila di qualsiasi presentazione. Io lo faccio regolarmente e trovo sia una cosa meravigliosa. Tante volte non condivido quello che si dice ma non mi interessa, sono felice che si dica e che si continui a dire". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a un incontro all'Arena Piemonte nell'ambito del Salone del Libro. "Qui noi celebriamo la nostra Costituzione, qui abbiamo il principio che nel rispetto delle regole devi essere libero di fare quello che ritieni e di pensarla un po' come ti pare, dalla serietà assoluta del tema dei diritti fino al tema del cibo e dello sport. Sempre con il sorriso, ma con la consapevolezza che parliamo della cosa più importante che abbiamo, che è la nostra libertà", ha affermato Cirio.