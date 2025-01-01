Azione sostiene Canola candidato a sindaco di Alpignano

Alle amministrative di Alpignano, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, Azione sosterrà la candidatura a sindaco di Roberto Canola. Lo ha annunciato la deputata e segretaria regionale di Azione in Piemonte, Daniela Ruffino. "Abbiamo ritrovato in Roberto i valori più importanti che abbiamo sempre messo alla base del nostro impegno politico: l'ascolto, il pragmatismo e il confronto, atteggiamenti fondamentali per trovare soluzioni concrete a favore dei cittadini -dice Ruffino - senza dimenticare la partecipazione civica, in cui ogni cittadino possa sentirsi coinvolto e protagonista di un territorio che ha il dovere di esprimere tutte le proprie potenzialità". Per l'esponente di Azione, "in un periodo di grandi trasformazioni che coinvolgono anche la nostra regione, è indispensabile avere un candidato credibile e concreto con assoluta competenza: per questo motivo riteniamo Canola la persona giusta per guidare Alpignano, in un progetto che vede coinvolti anche molti giovani su cui Azione ha sempre creduto".