Mit, tavolo tecnico sulla Tav per l'avvio delle opere compensative
Questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una riunione tecnica sulle opere compensative della Tav relative all'Accordo del marzo 2024 con i Comuni della Val Susa. Lo rende noto il Mit. Nel corso dei lavori sono state individuate le risorse per assicurare tempestivamente ai Comuni interessati, all'esito dell'assestamento di bilancio, una prima anticipazione, con l'impegno a stanziare le ulteriori risorse nel primo veicolo normativo utile, spiega il ministero.