DOPPIETTE

Caccia grossa allo stambecco: il simbolo del Piemonte nel mirino del centrodestra

Il ddl Malan approvato nelle commissioni del Senato apre alla possibilità di abbattere l'animale salvato nell'Ottocento dai Savoia e diventato emblema del Gran Paradiso. Protestano ambientalisti e opposizioni. Avetta (Pd) incalza Cirio: "Ne ha parlato con Roma?"

Una delle icone del Piemonte finisce nel mirino del centrodestra. Letteralmente. E non si tratta di gianduiotti o tartufi ma dello stambecco, animale simbolo delle Alpi e del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Da emblema della montagna sabauda a possibile “selvaggina”, il passo rischia di essere sorprendentemente breve. E con una beffa tutta piemontese: il ddl porta il nome di Lucio Malan, capogruppo meloniano al Senato che, almeno per origini, piemontese lo è eccome, essendo un “barbet” delle valli valdesi del Pinerolese. Insomma, il salto politico rischia di apparire ancora più indigesto.

Un emendamento approvato nelle commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato nell’ambito del disegno di legge “Malan” – la riforma della legge 157 del 1992 sulla caccia – apre infatti alla possibilità di inserire lo stambecco tra le specie cacciabili. Una scelta che ha immediatamente acceso le proteste delle associazioni ambientaliste e dell’opposizione, soprattutto in Piemonte, dove quell’animale con le corna ricurve è molto più di una semplice presenza faunistica: è quasi un marchio di fabbrica regionale.

Tradizione sabauda

La vicenda assume inevitabilmente un forte valore simbolico. Lo stambecco alpino era praticamente scomparso già nell’Ottocento, vittima della caccia indiscriminata. A salvarlo furono proprio i Savoia: prima Carlo Felice e poi Vittorio Emanuele II decisero di riservarsi l’esclusiva dell’attività venatoria nelle valli del Gran Paradiso, creando la riserva reale da cui sarebbe poi nato il primo Parco nazionale italiano.

Una scelta forse dettata più dalla passione monarchica per la doppietta che dall’ambientalismo ante litteram, ma che di fatto salvò la specie dall’estinzione. Da poche decine di esemplari si è così arrivati agli attuali circa 15 mila capi presenti sul versante italiano delle Alpi, anche se gli esperti ricordano come la popolazione resti geneticamente fragile.

Emendamento venatorio

Ora, però, il centrodestra riapre il dossier. L’emendamento inserito nel ddl Malan prevede infatti l’inserimento dello stambecco tra le specie cacciabili. Una prospettiva denunciata con durezza dalla Lega abolizione caccia (Lac), secondo cui “viene colpita una specie sinora particolarmente protetta”.

E lo stambecco non sarebbe neppure l’unico animale a finire nel menu venatorio. Nel testo emendato compare anche l’inserimento dell’oca selvatica tra le specie cacciabili, mentre il lupo verrebbe eliminato dall’elenco delle specie particolarmente protette. Una linea che ha già fatto drizzare le antenne – e non solo quelle dei cervidi – alle associazioni ambientaliste e animaliste.

Il monito di Bruxelles

Secondo le organizzazioni ambientaliste, anche Bruxelles avrebbe già espresso più di una perplessità. Lo scorso dicembre la Commissione europea avrebbe inviato una lettera al governo italiano manifestando dubbi sulla compatibilità della riforma con le direttive europee in materia ambientale e tutela della biodiversità. Una comunicazione che, sostengono le associazioni, sarebbe rimasta prudentemente chiusa nei cassetti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

L’emendamento sullo stambecco porta le firme di esponenti di tutti i principali partiti della maggioranza: Mara Bizzotto, Gianluca Cantalamessa, Antonino Germanà e Tilde Minasi per la Lega; Gianpietro Maffoni per Fratelli d’Italia; Adriano Paroli e Dario Damiani per Forza Italia; Giorgio Salvitti per Noi Moderati.

Cirio che fa?

Dal Piemonte, intanto, si alza la protesta dell’opposizione. Il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta ha annunciato un’interrogazione urgente alla giunta guidata da Alberto Cirio, chiedendo chiarimenti sul ruolo della Regione e sui rapporti con il governo nazionale.

“Lo stambecco è il simbolo, anche grafico, del nostro Parco Nazionale del Gran Paradiso, il più antico d’Italia – attacca l’esponente dem –. La Regione Piemonte è stata avvisata? Qualcuno da Roma ne ha parlato con gli assessori piemontesi? Ho depositato un’interrogazione urgente e sono molto curioso di sapere cosa ne pensa la giunta Cirio”.

Se ne saprà di più nelle prossime settimane, quando il ddl approderà nell’Aula del Senato. Ma il clima è già quello della battaglia di montagna. Perché in Piemonte lo stambecco non è soltanto fauna alpina: è un simbolo identitario. E l’idea che finisca nel mirino dei cacciatori, per molti, suona quasi come mettere all’asta un pezzo della propria storia.